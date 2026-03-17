Clint Capela et les Houston Rockets se sont inclinés 100-92 face à leur concurrent direct en NBA, les Los Angeles Lakers. Le Genevois a inscrit neuf points et capté huit rebonds en 26 minutes de jeu.

ATS Agence télégraphique suisse

Avec un bilan de 41 victoires et 26 défaites, Houston devrait se qualifier sans souci pour les play-off au terme de la saison régulière. Mais la franchise texane n'est pas parvenue à enchaîner une deuxième victoire d'affilée face à l'équipe de LeBron James. Une irrégularité qui dure depuis neuf matches.

50e succès pour les Spurs

Côté Lakers, le meneur Luka Doncic a été décisif, se faisant l'auteur de 36 points et de 6 rebonds. Il s'agit du sixième match de suite à plus de 30 points pour le Slovène.

Après cinq défaites d'affilée, les Golden State Warriors ont retrouvé le sourire en s'imposant à Washington (toujours sans le Montheysan Kyshawn George) 125-117. Enfin, les Clippers, privé du Fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser jusqu'au terme de la saison, se sont inclinés sur le fil face aux San Antonio Spurs de Victor Wembanyama 119-115, qui signent leur 50e succès de la saison.