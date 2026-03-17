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50 succès pour Wemby
Clint Capela et les Rockets juste défaits par les Lakers

Clint Capela et les Houston Rockets se sont inclinés 100-92 face à leur concurrent direct en NBA, les Los Angeles Lakers. Le Genevois a inscrit neuf points et capté huit rebonds en 26 minutes de jeu.
Publié: 09:03 heures
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Clint Capela et les Rockets ont été battus par les Lakers dans la nuit de lundi à mardi.
Photo: AP
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ATS Agence télégraphique suisse

Avec un bilan de 41 victoires et 26 défaites, Houston devrait se qualifier sans souci pour les play-off au terme de la saison régulière. Mais la franchise texane n'est pas parvenue à enchaîner une deuxième victoire d'affilée face à l'équipe de LeBron James. Une irrégularité qui dure depuis neuf matches.

50e succès pour les Spurs

Côté Lakers, le meneur Luka Doncic a été décisif, se faisant l'auteur de 36 points et de 6 rebonds. Il s'agit du sixième match de suite à plus de 30 points pour le Slovène.

Après cinq défaites d'affilée, les Golden State Warriors ont retrouvé le sourire en s'imposant à Washington (toujours sans le Montheysan Kyshawn George) 125-117. Enfin, les Clippers, privé du Fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser jusqu'au terme de la saison, se sont inclinés sur le fil face aux San Antonio Spurs de Victor Wembanyama 119-115, qui signent leur 50e succès de la saison.

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