Le légendaire coach NBA Rick Adelman est décédé à 79 ans, a annoncé lundi l'association des coaches nord-américains. Intronisé au Hall of Fame en 2021, il avait mené les Portland Trail Blazers à deux finales NBA.

ATS Agence télégraphique suisse

L'association des coaches nord-américaine a annoncé lundi le décès de Rick Adelman, à l'âge de 79 ans. Il avait mené deux fois Portland en finale NBA, sans jamais la gagner. «Les membres de l'Association nationale des entraîneurs de basketball se joignent à la famille NBA pour rendre hommage au légendaire et 'Hall of Famer' Rick Adelman, qui nous a quittés», a écrit la NABC dans un communiqué.

Coach de légende des Blazers

Intronisé en 2021 au panthéon du basket en tant que coach, Rick Adelman a compilé 1042 victoires en 23 saisons sur les bancs de la NBA, établissant ainsi le dixième meilleur total de l'histoire. Il avait notamment mené les Blazers de Clyde Drexler à la finale NBA en 1990 et 1992, mais Portland y avait été battu par Detroit et ses «Bad Boys», puis par les Bulls de Michael Jordan alors sur la route de leur triplé.

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Sous sa direction, les Blazers avaient également rejoint la finale de conférence Ouest en 1991, perdue contre les Lakers. Cependant, des échecs au premier tour des play-off en 1993 puis 1994 ont conduit à sa chute, la franchise de l'Oregon entamant ensuite une longue reconstruction.

Rick Adelman a pris sa retraite en 2014, après trois dernières saisons avec les Minnesota Timberwolves. Il fut aussi joueur, pendant sept saisons, entre 1968 et 1975, évoluant sous les couleurs des Trail Blazers de 1970 à 1973.