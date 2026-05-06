Les Lions de Genève ont bien réagi après avoir perdu le premier match de leur demi-finale contre Starwings Bâle. Il faudra cependant aller gagner au moins une fois sur le parquet de leur adversaire pour espérer voir la finale face à Fribourg ou Pully.

Les Lions de Genève ont bien réagi et peuvent toujours rêver de finale

Les Lions de Genève ont bien réagi et peuvent toujours rêver de finale

ATS Agence télégraphique suisse

Les Lions de Genève ont bien réagi après avoir perdu le premier match de leur demi-finale de SB League contre Starwings Bâle. Ils ont remporté l'acte II mercredi à domicile (84-67) pour égaliser dans cette série au meilleur des cinq matches.

Les champions de Suisse en titre ont toutefois perdu l'avantage du parquet et doivent désormais s'imposer au moins une fois à Birsfelden, où se déroulera l'acte III samedi (17h30). Les Genevois espèrent pouvoir à nouveau compter sur leur effectif bien huilé, dix joueurs sur onze ayant inscrit au moins un point mercredi.

Dans l'autre demi-finale, Fribourg Olympic mène 2-0 face à Pully Lausanne.