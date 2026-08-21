Nikola Jokic donne la leçon à Victor Wembanyama

Nikola Jokic a montré ce jeudi à Victor Wembanyama qu'il existait encore un gouffre entre les deux hommes. Le Serbe a copieusement dominé le Français et son pays l'a logiquement emporté à Belgrade.

AFP Agence France-Presse

Pas encore la fête pour son retour: deux ans après son dernier match avec l'équipe de France, Victor Wembanyama a alterné le bon et le moyen face à la Serbie d'un Nikola Jokic décisif, et vainqueur (90-87) du premier duel amical qui les oppose cette semaine.

Demandé pour les autographes et les photos, applaudi en partie à son entrée pour l'échauffement, «Wemby» avait aussi été copieusement hué au sein de l'arène qui a fait le plein jeudi. Dans cette affiche de gala, les locaux ont aussi reçu avec joie le retour de leur superstar Nikola Jokic.

Le sourire pour le Joker

Le triple champion NBA a été l'une des pièces maîtresse du succès serbe. Il a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 20 points, un double-double échappé de peu (8 passes, 6 rebonds), et une entrée en matière rapidement réussie.

De l'autre côté, Victor Wembanyama (10 points seulement) a dû trouver le temps de s'ajuster, coupable rapidement de trois pertes de balle en début de rencontre (6 au total) et bousculé à l'image de cette perte de balle sanctionnée par un panier de Nikola Djurisic.



