Basket 3x3: la Suisse défie la Lettonie en quart de finale

Jonathan Kazadi, ici sous le maillot d'Olympic, espère bien aller loin au Mondial de 3x3. Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ATS Agence télégraphique suisse

L'équipe de Suisse affrontera la Lettonie samedi dès 12h25 (heure suisse) en quart de finale du Mondial de 3x3 à Oulan-Bator. Les Lettons ont battu l'Autriche 21-18 vendredi en play-off.

La Lettonie favorite

Deuxième du groupe B derrière les Etats-Unis, la Lettonie partira avec les faveurs du pronostic face à la Suisse. La formation balte s'appuie sur deux champions olympiques de Tokyo 2021, Karlis Lasmanis et Nauris Miezis, qui faisaient également partie de l'équipe classée 4e aux Jeux de Paris 2024.

Mais rien ne semble impossible pour cette équipe de Suisse. Les deux Jonathan (Dubas et Kazadi) et les frères Jurkovitz (Natan et Thomas) ont déjoué les pronostics en terminant en tête de leur groupe. Ils ont ainsi battu les Pays-Bas, qui alignent trois des quatre joueurs sacrés champions olympiques en 2024, et la Lituanie, qui évoluait avec deux des quatre hommes ayant conquis le bronze aux derniers JO.