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Échec en qualifications
Ilias Papatheodorou n'est plus le coach de l'équipe de Suisse de basketball

Ilias Papatheodorou quitte son poste d’entraîneur de l’équipe suisse masculine après cinq ans. La fédération annonce ce départ à l’amiable après l’échec en qualifications pour la Coupe du monde 2027.
Publié: il y a 11 minutes
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Ilias Papatheodorou n'est plus le coach de la Suisse.
Photo: Anadolu via Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Ilias Papatheodorou n'est plus l'entraîneur de l'équipe de Suisse masculine. Le technicien grec quitte ses fonctions d'un commun accord avec la fédération, a annoncé celle-ci sur ses réseaux sociaux.

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Ilias Papatheodorou, qui avait succédé à Gianluca Barilari, occupait ce poste depuis cinq ans. Il s'en va après que l'équipe de Suisse a échoué dans les qualifications pour la Coupe du monde 2027.

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