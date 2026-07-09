Ilias Papatheodorou n'est plus le coach de la Suisse.

ATS Agence télégraphique suisse
Ilias Papatheodorou n'est plus l'entraîneur de l'équipe de Suisse masculine. Le technicien grec quitte ses fonctions d'un commun accord avec la fédération, a annoncé celle-ci sur ses réseaux sociaux.
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Ilias Papatheodorou, qui avait succédé à Gianluca Barilari, occupait ce poste depuis cinq ans. Il s'en va après que l'équipe de Suisse a échoué dans les qualifications pour la Coupe du monde 2027.