Nouveau succès d'Elfic Fribourg en Eurocup dames

Dernière mise à jour: il y a 30 minutes

Elfic Fribourg a remporté son deuxième match dans le groupe L de l'Eurocup dames. En Bulgarie, les Fribourgeoises se sont imposées 84-62 face à Beroe Stara Zagora.

Romain Gaspoz et ses joueuses ont voyagé 13 heures pour rejoindre la Bulgarie. Le déplacement n'a pas semblé trop impacter ses joueuses, qui l'ont emporté. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Après un début de match poussif, marqué par un retard de sept points (9-2) face aux Bulgares, les Fribourgeoises ont vite trouvé leur rythme. En fin de premier quart, elles avaient déjà renversé la tendance (22-13), avant de regagner les vestiaires avec une avance de cinq points (41-36).

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Au retour des vestiaires, Elfic Fribourg a définitivement pris le large: un troisième quart maîtrisé de bout en bout lui a permis de creuser un écart confortable de 23 points (67-44).

Portées par une attaque inspirée, les Fribourgeoises ont pu s’appuyer sur trois joueuses en grande forme: Koi Love, intenable avec 28 points, a mené la charge devant Andjelika Mitrashinovikj (23) et Nia Clouden (22).