Avec une belle réaction
Nouveau succès d'Elfic Fribourg en Eurocup dames

Elfic Fribourg a remporté son deuxième match dans le groupe L de l'Eurocup dames. En Bulgarie, les Fribourgeoises se sont imposées 84-62 face à Beroe Stara Zagora.
Publié: 20:29 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 30 minutes
Romain Gaspoz et ses joueuses ont voyagé 13 heures pour rejoindre la Bulgarie. Le déplacement n'a pas semblé trop impacter ses joueuses, qui l'ont emporté.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Après un début de match poussif, marqué par un retard de sept points (9-2) face aux Bulgares, les Fribourgeoises ont vite trouvé leur rythme. En fin de premier quart, elles avaient déjà renversé la tendance (22-13), avant de regagner les vestiaires avec une avance de cinq points (41-36).

Au retour des vestiaires, Elfic Fribourg a définitivement pris le large: un troisième quart maîtrisé de bout en bout lui a permis de creuser un écart confortable de 23 points (67-44).

Portées par une attaque inspirée, les Fribourgeoises ont pu s’appuyer sur trois joueuses en grande forme: Koi Love, intenable avec 28 points, a mené la charge devant Andjelika Mitrashinovikj (23) et Nia Clouden (22).

