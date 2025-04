Miami affrontera Atlanta pour le dernier ticket à l'Est

Miami affrontera Atlanta pour le dernier ticket à l'Est

Tyler Herro a brillé mercredi face à Chicago. Photo: Nam Y. Huh

ATS Agence télégraphique suisse

Atlanta affrontera Miami vendredi dans le dernier match des barrages d'accession aux play-off en Conférence Est de NBA. Le Heat a rejoint les Hawks en allant s'imposer 109-90 à Chicago mercredi.

Miami avait déjà éliminé Chicago dans le play-in lors des deux dernières saisons, mais dans le match qui offrait la 8e place en play-off. Mercredi, le Heat a pris la tête d'entrée et n'a jamais laissé Chicago revenir. Tyler Herro a été immense avec 38 points à 13 sur 19 au tir, lui qui comptait déjà 23 points à la pause (à 8/8 au tir) alors que les siens menaient 71-47. Bam Adebayo a contribué avec 15 points et 12 rebonds face à des Bulls brouillons et dépassés.

A l'Ouest, le match no 2 du play-in a vu Dallas s'imposer également à l'extérieur. Les Mavericks ont dominé les Sacramento Kings 120-106 grâce notamment aux 27 points et 9 rebonds d'Anthony Davis. Les Texans affronteront Memphis pour la 8e place disponible en play-off à l'Ouest. Les Kings sont donc éliminés.