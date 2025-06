Quatre Romandes retenues par Pia Sundhage pour l’Euro

La liste des 23 joueuses sélectionnées par Pia Sundhage, a été dévoilée lors d’une chasse au trésor dans tout le pays. Photo: keystone-sda.ch

Florian Paccaud

Alisha Lehmann sera bien présente cet été lors de l’Euro en Suisse (2-27 juillet). La Bernoise fait partie de la liste des 23 joueuses sélectionnées par Pia Sundhage, dévoilée au compte-gouttes lors d’une chasse au trésor dans tout le pays entre vendredi et lundi. Le voile est tombé samedi après-midi, sur un voilier naviguant sur le lac de Zurich. «Je ne peux pas être plus heureuse de représenter mon pays pour cet Euro. Rendons la Suisse fière et montrons comment le football féminin est en train de grandir», a écrit Alisha Lehmann sur Instagram, où elle compte 16,7 millions de followers.

Si on met de côté la visibilité dont elle bénéficie, sa présence n’était pas assurée. Lors du premier rassemblement de l’année, Alisha Lehmann avait été convoquée mais avait finalement dû déclarer forfait en raison d’une blessure. En manque de temps de jeu avec la Juventus, elle avait été écartée lors des deux rendez-vous suivants. Elle avait finalement été rappelée lors des deux derniers matches, en France et à Sion contre la Norvège, pour compenser le forfait d’Alena Bienz. «Alisha Lehmann m’a montré qu’elle avait vraiment envie d’être là», justifie l’entraîneuse.

«En club, même si elle joue peu, elle a un rôle plus offensif, continue Pia Sundhage. On l’a essayée en tant que latérale. Sa réaction et sa manière de travailler pour l’équipe ont été impressionnantes. Elle s’est donnée, et elle a fait les efforts défensifs nécessaires. Elle a montré qu’elle avait vraiment envie de jouer au foot et d’être dans cette équipe.»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

La surprise Leila Wandeler

La grande surprise de cette liste se nomme Leila Wandeler. À 19 ans, l'attaquante fribourgeoise ne compte encore aucune sélection avec la Nati. Elle avait été convoquée une première fois l'été dernier pour les deux derniers matches des éliminatoires pour l'Euro, en Turquie et à Lausanne face à l'Azerbaïdjan. Mais elle avait dû quitter le rassemblement en raison d'une blessure. Après avoir passé sept mois sur la touche, l’attaquante a fait son retour avec la réserve de l'Olympique lyonnais.

Grâce à ses performances, elle a été convoquée en équipe première, marquant son premier but en Ligue 1. «Elle s’est comportée en vraie joueuse de foot. On l’a mise en attaque et comme latérale, elle a très bien répondu. Elle est très forte techniquement, elle est jeune et elle apporte beaucoup d’énergie», explique Pia Sundhage.

Outre la Fribourgeoise, trois autres Romandes seront également de la partie: la Genevoise Smilla Vallotto, la Vaudoise Sandrine Mauron et la Valaisanne Iman Beney ont toutes reçu leur sésame. Toutes trois partagent un point commun: elles vont être transférées cet été lors du mercato estival. Smilla Vallotto va passer de Hammarby IF à Wolfsburg, Iman Beney part de Young Boys pour rejoindre Manchester City, Sandrine Mauron quitte Servette Chênois, mais son nouveau club, même si le contrat est déjà signé, n'a pas encore été annoncé.

L’absence de Seraina Piubel

Les sélections de Leila Wandeler et de Riola Xhemaili ont provoqué une autre surprise: l'absence de Seraina Piubel. Malgré de nombreuses titularisations en Premier League, la footballeuse de West Ham n'a pas été retenue. «La raison principale est qu’il y a beaucoup de joueuses offensives et qu’il faut faire des choix», a commenté la sélectionneuse. Seraina Piubel et Ramona Bachmann (déchirure des ligaments croisés) étant absentes, la Nati se présentera à l'Euro sans aucune joueuse ayant marqué lors du dernier Mondial en Nouvelle-Zélande.

Alors que le secteur défensif des Suissesses a suscité des inquiétudes ces derniers mois, il y a également de grosses interrogations sur le potentiel offensif de l’équipe. Avant d'entamer son Championnat d’Europe le 2 juillet au stade Saint-Jacques contre la Norvège, la troupe de Pia Sundhage tentera de retrouver de la confiance et de la sérénité jeudi à Winterthour, à l'occasion d'un match amical contre la République tchèque, prévu à 18h.

La liste des 23

Gardiennes: Livia Peng (Werder Brême, Chelsea), Elvira Herzog (Leipzig), Nadine Böhi (Saint-Gall, Union Berlin).

Défenseuses: Viola Calligaris (Juventus), Noelle Maritz (Aston Villa), Nadine Riesen (Eintracht Francfort), Julia Stierli (SC Freiburg), Luana Bühler (Tottenham).

Milieux de terrain: Noemi Ivelj (GC, Eintracht Francfort), Géraldine Reuteler (Eintracht Francfort), Smilla Vallotto (Hammarby IF, Wolfsburg), Lia Wälti (Arsenal), Sandrine Mauron (Servette Chênois, ??), Coumba Sow (FC Bâle), Riola Xhemaili (PSV, Wolfsburg).

Ailières: Alisha Lehmann (Juventus), Ana-Maria Crnogorcevic (OL Reign), Iman Beney (YB, Manchester City), Meriame Terchoun (Dijon).

Attaquantes: Svenja Fölmli (Freiburg), Alayah Pilgrim (AS Rome), Leila Wandeler (OL), Sydney Schertenleib (Barcelone).