Du 18 au 20 juin 2026, le Sierre Blues Festival revient sur la Plaine Bellevue avec une programmation internationale portée par une venue exceptionnelle : Dogstar, le groupe de rock alternatif de Keanu Reeves.

Entre concerts live, ambiance unique et artistes de renommée mondiale, Sierre s’apprête à vibrer durant trois soirées mémorables.

C’est l’annonce qui fait déjà beaucoup parler : Keanu Reeves sera en Valais cet été avec son groupe Dogstar. Le trio californien, fondé dans les années 90, mêle rock alternatif et sonorités grunge dans une énergie brute et immersive. Rare en Europe et annoncé en exclusivité suisse, leur concert du vendredi 19 juin s’annonce déjà comme l’un des grands moments musicaux de l’été.

Mais le Sierre Blues Festival, c’est bien plus qu’une tête d’affiche. Depuis 2009, l’événement valaisan s’est imposé comme un rendez-vous incontournable grâce à son ambiance conviviale, sa proximité avec les artistes et sa programmation internationale. À deux pas de la gare de Sierre, la Plaine Bellevue accueille chaque année des milliers de festivaliers dans un cadre unique au cœur des Alpes, entre concerts live, couchers de soleil et atmosphère chaleureuse.

L’édition 2026 accueillera également Fantastic Negrito, figure majeure du blues contemporain et multiple lauréat des Grammy Awards. L’artiste américain rejoint la programmation après l’annulation de la tournée européenne de Rag’n’Bone Man. Avec son mélange de blues, soul, funk et rock, il promet un concert intense et habité.

Entre découvertes musicales, grandes émotions live et ambiance estivale unique, le Sierre Blues Festival continue de faire vibrer le Valais bien au-delà de ses frontières et confirme, année après année, sa place parmi les festivals incontournables de l’été suisse.

Réservez votre place pour l’édition 2026 Dogstar avec Keanu Reeves, Fantastic Negrito et trois jours de concerts dans une ambiance unique au cœur du Valais. Dogstar avec Keanu Reeves, Fantastic Negrito et trois jours de concerts dans une ambiance unique au cœur du Valais. Billets sur

Informations pratiques Plaine Bellevue, Sierre

18 au 20 juin 2026

Billets et abonnements disponibles dès maintenant sur www.ticketmaster.ch

www.sierreblues.ch Plaine Bellevue, Sierre

18 au 20 juin 2026

Billets et abonnements disponibles dès maintenant sur www.ticketmaster.ch

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