Une bonne dose de vélo pour toi!

Du 28 au 31 mai 2026, la CYCLE WEEK revient à Zurich et transforme à nouveau la ville en centre de la culture du vélo. Et ce, avec un nouveau record: 130 exposants, représentant plus de 200 marques, seront présents au plus grand festival du vélo de Suisse.

Sur l’Europaallee, un univers cycliste varié dédié au quotidien, à la mobilité, aux loisirs et au sport prendra vie, tandis que la Brunau deviendra le centre névralgique des activités sportives. En tant que plus grand festival du vélo de Suisse, la CYCLE WEEK présente toute la diversité de la scène cycliste: les nouveautés du secteur, des centaines de vélos d'essai, des ateliers inspirants, des balades guidées, des spectacles impressionnants et de nombreuses activités participatives! Qu'il s'agisse de vélos de ville, de cargo, de gravel, de route ou de VTT, les visiteurs peuvent tout essayer par eux-mêmes.

Europaallee – Fast&Curious dans la Lagerstrasse !

Le site du festival, situé sur l'Europaallee, se présente cette année sous son meilleur jour. Outre des marques passionnantes et des produits innovants, de nombreuses destinations sont mises à l'honneur, donnant envie de partir en excursion ou en vacances à vélo. Sur le parcours d'essai de deux kilomètres les visiteurs peuvent tester les tout derniers modèles de vélos.

Le BMX Flatland Contest, les battles de cyclisme artistique et les spectacles de street trial garantissent des montées d'adrénaline.

Un nouveau temps fort de Cycle Week 2026: Le spectacle de short track FAST&CURIOUS transforme la Lagerstrasse en une zone de course et de jeu de 150 mètres. Des formats à élimination directe palpitants, des vélos hors du commun et le Bicycle Catwalk y attendent le public.

Brunau – large choix de vélos de sport à essayer

Le site de Brunau, avec ses nombreux parcours d'essai, offre des conditions idéales pour tous les types de vélos de sport, qu'il s'agisse de vélos de course, de vélos de gravel ou de VTT. Le campus est ouvert à toutes les personnes intéressées et offre une excellente occasion de tester en profondeur le vélo qui vous convient et d’acquérir de nouvelles compétences et connaissances grâce aux nombreux ateliers consacrés à la technique de conduite et à la théorie. La Skills Area, située au cœur du campus, devient désormais le Bike Kingdom Playground.

130 cours et sorties vous invitent à participer – des ateliers de technique de conduite pour débutants et confirmés sur vélo de course, de gravel ou de montagne, accompagnés par des guides Swiss Cycling, jusqu’aux offres de formation dans le domaine de l’entraînement, de la nutrition, du sommeil, de la récupération, de la planification d’itinéraires et des ateliers de bikefitting.

Vivez la Cycle Week! 130 exposants

Plus de 200 marques

130 cours et sorties

L'accès à l'événement sur l'Europaallee et à la Brunau est gratuit 130 exposants

Plus de 200 marques

130 cours et sorties

L'accès à l'événement sur l'Europaallee et à la Brunau est gratuit En savoir plus

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