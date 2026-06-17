Un opérateur mobile qui fait sensation : 4 mois gratuits !

L'opérateur mobile spusu fête son 2ème anniversaire et offre à cette occasion 4 mois gratuits sur son abonnement mobile. L'objectif est de permettre à tout le monde de tester spusu sans engagement et de découvrir tous ses avantages.

Cet offre est particulièrement intéressante à l'heure actuelle, alors que de nombreux opérateurs mobiles augmentent leurs prix. Ces hausses pénalisent surtout les clients qui ont longtemps été fidèles à leur opérateur.

« « Chez spusu, il n'y a pas d'augmentation de prix ! 70 000 Suisses font déjà confiance à spusu. La recette de notre succès : un service client exceptionnel et une qualité haut de gamme à un prix raisonnable. » le fondateur de spusu »

spusu legendär XL Actuellement, spusu propose l'abonnement « spusu legendär XL», avec les données illimitées sur le réseau 5G, les minutes et SMS illimités en Suisse pour seulement 19.90 CHF. Sont également inclus : 20 GB de données mobiles, 100 minutes d'appel et 100 SMS en roaming dans l'UE. En plus, spusu offert les 4 premiers mois gratuits. Actuellement, spusu propose l'abonnement « spusu legendär XL», avec les données illimitées sur le réseau 5G, les minutes et SMS illimités en Suisse pour seulement 19.90 CHF. Sont également inclus : 20 GB de données mobiles, 100 minutes d'appel et 100 SMS en roaming dans l'UE. En plus, spusu offert les 4 premiers mois gratuits. Découvre ici des abonnements mobiles sans frais cachés

Le service client, un gage de qualité

Pour nous, l'accompagnement personnalisé de nos clients est notre priorité absolue. De nombreux prestataires délocalisent ce service ou ont de plus en plus souvent recours à l'IA. Nous misons quant à nous exclusivement sur notre propre équipe de service, basée à Zurich et à Winterthur. Lorsqu’un client nous appelle, un collaborateur répond en moyenne en 10 secondes – c’est là tout l’esprit de spusu. De plus, il est même possible de nous écrire via WhatsApp et d’obtenir une réponse dans les plus brefs délais – sans aucun chatbot. Cela peut sembler évident, mais ce n’est plus le cas depuis longtemps dans notre secteur.

Rapide et simple

La commande d'un nouvel abonnement s'effectue en cinq minutes sur le site web de spusu. Si vous indiquez que vous souhaitez conserver votre numéro de téléphone actuel, le contrat avec l'ancien opérateur est automatiquement résilié, sans formalités administratives ni paperasse. À la fin du contrat, votre nouvel opérateur reprend votre numéro de téléphone et vous restez joignable sans interruption.

Pas de frais cachés

« Nous voulons faciliter au maximum la vie de nos clients et surtout les traiter d'égal à égal. La transparence et l'équité sont pour nous extrêmement importantes, c'est pourquoi spusu ne facture aucun frais d'activation ni aucun autre frais caché », souligne M. Pichler.

Afin que les clients puissent surfer comme d'habitude non seulement en Suisse, mais aussi au-delà, tous les abonnements spusu incluent un volume de données dans les autres pays de l'UE.

Flexibilité maximale

« Notre objectif principal est de satisfaire nos clients. Nous nous occupons du transfert du numéro de téléphone et de la résiliation de l'ancien contrat. Nos abonnements n'ont pas de durée minimale, car nous sommes convaincus de la qualité de notre produit et ne voulons piéger personne. Les consommateurs qui ont conclu des contrats coûteux il y a plusieurs années devraient tout particulièrement envisager de changer d'opérateur. C'est vraiment plus simple qu'on ne le croit », explique le fondateur de spusu.

Étape par étape, obtenez un nouvel abonnement mobile en 5 minutes : Choisissez un abonnement sur www.spusu.ch, compléter les données personnelles telles que l'adresse et la date de naissance.

Indiquer si vous souhaitez conserver votre numéro de téléphone actuel – l'ancien contrat sera alors automatiquement résilié.

La carte SIM peut être activée jusqu'à six mois après la conclusion du contrat.

Après l'activation, vous pouvez immédiatement commencer à profiter des services de spusu. Choisissez un abonnement sur www.spusu.ch, compléter les données personnelles telles que l'adresse et la date de naissance.

Indiquer si vous souhaitez conserver votre numéro de téléphone actuel – l'ancien contrat sera alors automatiquement résilié.

La carte SIM peut être activée jusqu'à six mois après la conclusion du contrat.

Après l'activation, vous pouvez immédiatement commencer à profiter des services de spusu.

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