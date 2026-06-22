Le roaming est très souvent facturé au mois, alors que de nombreuses personnes voyagent de manière irrégulière. Résultat: une partie des données expire, puis fait défaut plus tard. De nouveaux modèles privilégient donc un volume annuel plutôt qu’un volume mensuel fixe.

Pourquoi manque-t-on souvent de roaming moment où on en a besoin?

Pourquoi manque-t-on souvent de roaming moment où on en a besoin?

Vacances d’été, city trip improvisé ou déplacement professionnel: de nombreuses personnes voyagent plusieurs fois par an, mais rarement de manière régulière. C’est précisément là que le roaming pose problème, car beaucoup d’offres restent basées sur des limites de données mensuelles.

Si le volume de roaming n’est pas utilisé, il expire, alors qu’il aurait pu être utile quelques semaines plus tard. Parallèlement, les besoins en données à l’étranger sont en forte augmentation: navigation, streaming, réservations ou billets numériques consomment rapidement plusieurs gigaoctets.

Par conséquent, pendant des mois, le volume de données reste inutilisé et vient souvent à manquer justement quand on en a besoin. Il faut alors acheter des forfaits de données supplémentaires.

De nouvelles approches ne misent donc plus seulement sur des volumes mensuels, mais sur un volume annuel. Les données disponibles peuvent ainsi être utilisées lorsqu’elles sont réellement nécessaires, et non quand l’abonnement l’impose. La consommation peut ainsi être répartie et mieux gérée sur l’année.

La gamme d’abonnements «Relax» de Lebara en est un bon exemple: ils incluent un volume annuel de roaming utilisable de manière flexible. Les personnes qui ne voyagent pas pendant plusieurs mois ne perdent pas leurs données inutilisées et peuvent les utiliser plus tard.

Selon le fournisseur, ce volume peut, selon l’abonnement, être utilisé dans 42 destinations en Europe, aux États-Unis, au Canada et en Turquie, ainsi que dans 68 autres pays dans le monde. L’offre couvre 110 destinations au total.

Pour les personnes qui ont un quotidien international, le roaming devient ainsi plus simple à planifier. Au lieu de devoir choisir un forfait adapté avant chaque voyage, tout est prévu pour l’ensemble de l’année.

Lebara «Relax» Suisse: illimité

Europe, États-Unis, Canada, Turquie: selon l’abonnement, volume annuel ou illimité

Jusqu’à 50 GB supplémentaires par an dans le monde

Utilisable dans 110 destinations

Prix de départ à partir de CHF 12.95 par mois Suisse: illimité

Europe, États-Unis, Canada, Turquie: selon l’abonnement, volume annuel ou illimité

Jusqu’à 50 GB supplémentaires par an dans le monde

Utilisable dans 110 destinations

Prix de départ à partir de CHF 12.95 par mois

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