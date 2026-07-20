Une alimentation équilibrée est essentielle au bien-être de votre chat. Le microbiome intestinal joue également un rôle important: il contribue à soutenir la digestion, les défenses naturelles et le bien-être général.

Plus de bien-être pour votre chat en seulement 3 semaines

Plus de bien-être pour votre chat en seulement 3 semaines

Avec PURINA ONE®, vous pouvez accompagner votre chat chaque jour avec une alimentation complète et équilibrée – pour une santé visible, aujourd’hui et demain.

PURINA ONE®: développée pour répondre aux besoins de votre chat

PURINA ONE® BIFENSIS® a été développée par des vétérinaires et des nutritionnistes. Sa formule contient des lactobacilles, dont il est scientifiquement prouvé qu’ils aident à renforcer les défenses naturelles de votre chat de l’intérieur, ainsi que des nutriments sélectionnés pour la peau, le pelage et la vitalité.

La différence visible, semaine après semaine:

Dès la 1re semaine: une grande énergie et un haut niveau de vitalité

une grande énergie et un haut niveau de vitalité Dès la 2e semaine: une digestion saine

une digestion saine Dès la 3e semaine: une peau saine, un pelage brillant et un regard vif

Relevez le Défi PURINA ONE® 3 semaines et découvrez la différence qu’une alimentation adaptée peut faire.

Complète, équilibrée et savoureuse

PURINA ONE® associe des ingrédients de haute qualité à une formule avancée, adaptée aux différents besoins et étapes de vie de votre chat.

viande ou poisson comme ingrédient n° 1

chicorée pour aider à soutenir l’équilibre du microbiome intestinal

acides gras Oméga 3 et 6, et vitamines et minéraux essentiels

Découvrez PURINA ONE® et profitez de votre avantage

Achetez dès maintenant un produit PURINA ONE® éligible chez Coop ou Jumbo et profitez de notre offre “1+1” (un produit acheté = un produit offert). Téléchargez votre ticket de caisse sur la page promotionnelle PURINA ONE® et recevez votre deuxième produit gratuitement.*

*Conditions de participation disponibles en ligne.





Cet article est une publicité.