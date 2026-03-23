Dans les MS Sports Camps, les enfants vivent une semaine de sport, de plaisir et de camaraderie. Réserve ta place ou gagne, avec un peu de chance, une participation au Swisscom Football Camp. Les entraîneurs et communautés peuvent également s'impliquer dans les camps.

Plus de 50 camps – pour les participants, les entraîneurs et les communes

Plus de 50 camps – pour les participants, les entraîneurs et les communes

MS Sports Camps 2026 – Réservez dès maintenant votre place dans votre camp préféré

Activité physique, action et nouvelles amitiés : voilà exactement ce qui attend les enfants et les adolescents (nés entre 2011 et 2020) pendant les vacances scolaires aux MS Sports Camps. Pendant cinq jours, les participants vivent une semaine sportive variée avec de nombreuses activités, un esprit d'équipe et des expériences inoubliables. Les camps de jour ont lieu de 9h30 à 16h00 et constituent une activité de vacances idéale pour les enfants actifs. Des camps avec hébergement sont également proposés dans certains endroits. L'offre va du football à la danse, du vélo aux sports de raquette et à l'équitation, en passant par le multisports et le gaming & sport. Les camps de printemps commencent début avril – réservez dès maintenant votre place dans votre camp préféré.

SOCAR s'engage : 50 places dans les camps à gagner

Le concours actuel est un moment fort : SOCAR tire au sort 50 places pour un Swisscom Football Camp ainsi que 100 jeux de société « Energy Storm ». La participation est gratuite et possible jusqu'au 30 mars 2026. Participez dès maintenant : www.socarenergy.ch/fr/tirage-au-sort

À la recherche d'entraîneurs engagés

MS Sports recherche en permanence des entraîneurs motivés. Si vous aimez travailler avec les enfants et souhaitez transmettre votre enthousiasme pour le sport, vous y trouverez un engagement passionnant et vivrez une semaine de camp inoubliable. Plus d'informations : www.mssports.ch/fr/home/ms-sports/offres-demploi

Postulez dès maintenant pour organiser un camp multisports en 2027

Les camps s'appuient également sur des partenaires solides qui s'engagent en faveur du sport chez les jeunes. Votre commune souhaite-t-elle offrir à ses enfants et adolescents une gamme d'activités sportives variées, alliant plaisir et exercice physique pendant les vacances scolaires ? Grâce à une collaboration professionnelle, la commune n'a aucun frais ni aucune charge de personnel à supporter. Contactez dès maintenant Simon Rohrer (s.rohrer@mssports.ch) et nous examinerons volontiers les possibilités.

Pour plus d'informations : www.mssports.ch/fr/

Remise exclusive sur les camps préférés Ceux qui ont déjà trouvé leur camp préféré bénéficient d'une remise exclusive de 20 CHF sur un camp 2026 de leur choix (le code promo MSRABAIS20 doit être saisi directement lors de l'inscription, aucune modification ultérieure n'est possible, valable jusqu'au 31/07/2026). Grâce à l'assurance annulation de MS Sports, vous ne courez aucun risque financier si vos plans venaient à changer. Ceux qui ont déjà trouvé leur camp préféré bénéficient d'une remise exclusive de 20 CHF sur un camp 2026 de leur choix (le code promo MSRABAIS20 doit être saisi directement lors de l'inscription, aucune modification ultérieure n'est possible, valable jusqu'au 31/07/2026). Grâce à l'assurance annulation de MS Sports, vous ne courez aucun risque financier si vos plans venaient à changer. Informations et inscription

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