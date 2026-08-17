Avec l’âge, la production naturelle de collagène de la peau diminue. La nouvelle routine NIVEA Q10 Collagène Expert associe Q10, peptides de collagène et céramides pour réduire visiblement les rides, renforcer la peau et préserver son élasticité.

0:00 Nouvelle arme anti-rides: NIVEA Q10 Expert Collagène

Au fil des années, la production naturelle de collagène de la peau ralentit. Les premières ridules deviennent plus visibles, tandis que la peau perd progressivement en fermeté et en élasticité. C’est précisément là qu’intervient la nouvelle gamme de soins NIVEA Q10 Collagène Expert, grâce à une association performante de Q10, de peptides de collagène et de céramides.

Le Sérum Régénérant 3-en-1 NIVEA Q10 Anti-Rides Collagène Expert agit au cœur de la peau. Le Q10 pur contribue à soutenir l’énergie naturelle des cellules et favorise la production de collagène. Les peptides de collagène aident, quant à eux, à stimuler différents types de collagène, tandis que les céramides renforcent la barrière cutanée et protègent la peau contre la déshydratation. Résultat : des rides visiblement atténuées, une peau plus élastique et une sensation de douceur durable.

En complément, Le Baume Visage Jour & Nuit Anti-Rides Q10 Collagène Expert offre un soin intensif aux peaux exigeantes. Sa texture riche fond délicatement sur la peau et procure immédiatement une sensation de confort et de souplesse. Grâce à la combinaison du Q10, des peptides de collagène et des céramides, la peau est intensément hydratée, sa barrière protectrice naturelle est renforcée et sa résistance face aux agressions extérieures est soutenue.

Le Baume Visage Jour & Nuit Anti-Rides Q10 Collagène Expert s’utilise matin et soir dans le cadre de la routine quotidienne. Pour un soin encore plus intense, il peut également être appliqué généreusement en masque. Pour une peau visiblement plus lisse, plus ferme et parfaitement nourrie : la nouvelle gamme NIVEA Q10 Collagène Expert associe une action anti-rides efficace à une régénération intense et une hydratation durable.

Nivea · Beurre facial anti-rides Q10 · Collagenpeptide, Ceramide • Migros

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