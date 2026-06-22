Trois modèles électriques, trois caractères uniques, désormais tous disponibles avec une transmission 4x4 intelligente. Un premier coup d’œil sur les Kia EV3 4x4, EV4 4x4 et EV5 4x4 suffit pour réaliser toute la polyvalence de l’électromobilité moderne.

Comment Kia redéfinit l’électromobilité moderne

Aujourd’hui, ceux qui passent à l’électrique attendent bien plus qu’une technologie de pointe et une grande autonomie. Le confort, l’aptitude au quotidien, le design et la sérénité au volant comptent tout autant. C’est avec cette exigence en tête que Kia a conçu l’EV3, l’EV4 et le nouvel EV5. Ces trois modèles apportent un nouveau souffle à l’univers des véhicules électriques: modernes, intelligemment pensés et particulièrement polyvalents.

Kia EV3: taillé pour le quotidien et jusqu’à CHF 9000.– d’avantage prix grâce à l’offre Mondial

La première impression ne trompe pas: le nouveau Kia EV3 est aussi moderne et affirmé qu’il en a l’air. Ses dimensions compactes s’accompagnent d’un design marquant qui attire immédiatement l’attention, sans jamais en faire trop. Avec une autonomie pouvant atteindre 600 km, il est aussi à l’aise sur les trajets pendulaires que sur les longues distances. Sa batterie se recharge de 10% à 80% en environ 30 minutes. Et grâce à un volume de coffre pouvant atteindre 460 litres, l’EV3 offre un espace étonnamment généreux pour les courses, les bagages ou les activités de loisirs. En bref: le compagnon idéal du quotidien moderne.

Kia EV4: une esthétique affirmée, alliée à une praticité intelligente au quotidien.

Avec le nouveau Kia EV4, Kia enrichit sa gamme électrique avec un modèle à la fois élégant et dynamique. L’EV4 combine des lignes sportives à une technologie de pointe, pour ceux qui veulent réunir design, efficacité et confort dans un seul véhicule. Avec une autonomie pouvant atteindre 600 km et une recharge de 10% à 80 % en environ 30 minutes, il est parfaitement prêt pour le quotidien. Son habitacle généreux et son volume de coffre pouvant atteindre 490 litres offrent en plus tout l’espace nécessaire à un style de vie dynamique et polyvalent.

Kia EV5: encore plus de polyvalence et jusqu’à CHF 5500.– d’avantage prix grâce à l’offre Mondial

Dès que vous prenez place à bord du Kia EV5, l’évidence s’impose: il a été conçu pour offrir davantage. Davantage d’espace, de confort et de sérénité sur les longs trajets. Ce SUV se distingue par son caractère haut de gamme, généreux et intuitif. Avec une autonomie pouvant atteindre 530 km, il réunit les meilleures conditions pour les longs voyages comme pour les trajets du quotidien, en toute détente. En outre, il se recharge de 10% à 80% en 30 minutes à peine. À cela s’ajoute un volume de coffre pouvant atteindre 566 litres: de quoi répondre aux besoins des familles comme à ceux d’un style de vie actif. À bord du nouveau Kia EV5, vous vous sentez immédiatement chez vous.

Les trois modèles désormais disponibles en version 4x4

La nouvelle version 4x4 apporte un surcroît de polyvalence et de sécurité non seulement aux SUV Kia EV3 et EV5, mais aussi à la Kia EV4, au profil inspiré d’une berline. La transmission intégrale intelligente répartit automatiquement la puissance sur les quatre roues, pour une traction optimale et une conduite en toute confiance, notamment sous la pluie, sur la neige ou dans des conditions routières exigeantes. En ville au quotidien, sur les routes d’hiver ou pour une escapade spontanée le week-end: Le Kia EV3 4x4, la Kia EV4 4x4 et le Kia EV5 4x4 sont taillés pour les routes suisses.

Offre Mondial Kia jusqu’au 31.07.2026 Jusqu’à CHF 9000.– d’avantage prix

En optant dès maintenant pour l’un des nouveaux modèles Kia en version GT ou 4x4, vous profitez d’une offre attractive: lors de l’achat d’un véhicule neuf, un avantage prix pouvant atteindre CHF 9000.– est directement déduit. Le moment idéal pour découvrir par vous-même toute la polyvalence de l’électromobilité moderne.

Les versions GT: encore plus de performance Envie d’une expérience de conduite encore plus sportive, sans compromis sur le confort? Avec les EV3 GT, EV4 GT et EV5 GT, Kia propose les versions les plus dynamiques de ces modèles. Des éléments de design distinctifs, des performances plus musclées et des sensations de conduite plus directes donnent aux versions GT un caractère résolument sportif. Résultat: trois SUV électriques qui réunissent émotion, confort moderne et technologie innovante. Envie d’une expérience de conduite encore plus sportive, sans compromis sur le confort? Avec les EV3 GT, EV4 GT et EV5 GT, Kia propose les versions les plus dynamiques de ces modèles. Des éléments de design distinctifs, des performances plus musclées et des sensations de conduite plus directes donnent aux versions GT un caractère résolument sportif. Résultat: trois SUV électriques qui réunissent émotion, confort moderne et technologie innovante. En savoir plus

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