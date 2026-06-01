Blick Romandie a vu le jour le 1er juin 2021: à 8h30, le premier article a été publié sur le site depuis la rédaction de Lausanne. Cinq ans plus tard, Blick.ch/fr est devenu une référence en Suisse romande. Et maintenant? On vous donne la parole!

En juin, Blick fête ses cinq ans en Suisse romande. Une magnifique aventure que nous aimons partager quotidiennement avec vous!



Avec plus de 80 articles publiés chaque jour, une équipe de 25 personnes engagées et près de 580'000 pages vues quotidiennement en 2026, Blick a réussi un pari un peu fou: s’installer durablement dans le paysage médiatique romand.



Et cela, c’est grâce à vous. Votre fidélité, votre confiance, vos réactions et votre présence nous permettent de continuer à grandir chaque jour. Alors, tout simplement: MERCI.

Et maintenant? On vous donne la parole!

Parce que Blick se construit avec vous, nous avons envie de vous écouter davantage. Qu’est-ce qui vous fait vibrer? Quelles thématiques devrions-nous creuser? Comment pouvons-nous encore mieux vous informer ou vous divertir?



Nous avons préparé un court sondage anonyme de quelques minutes. Vos réponses sont précieuses pour nous aider à bâtir le média qui vous ressemble. En répondant à nos questions, vous serez automatiquement inscrit à notre grand concours et aurez peut-être la chance de gagner un bon de CHF 1000.– à utiliser auprès de l’agence de voyage, de l’hôtel ou de la compagnie aérienne de votre choix!



Et si vous imaginiez déjà votre prochaine destination?

Le gagnant sera annoncé le 30 juin (par e-mail).