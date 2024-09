Blick

La perception de la qualité par le public est déterminée à l’aide d’une enquête représentative établie par l’Institut Demoscope. Photo: Blick

Trois ans après son lancement le 1ᵉʳ juin 2021, Blick Suisse romande est extrêmement fier d’apprendre que le travail réalisé par toute son équipe de journalistes et de spécialistes du numérique est reconnu par la Haute école de Lucerne, le Centre de recherche opinion publique et société (fög) de l’Université de Zurich, ainsi que l’Université de Fribourg.

Depuis 2016, ces trois écoles organisent tous les deux ans le classement de la qualité des médias (MQR). L’étude réalisée en 2024 place Blick.ch/fr tout en haut du podium, devant tous les autres médias de la catégorie «Médias populaires» en Suisse.

«L'édition en ligne francophone de Blick établit immédiatement de nouveaux critères dans le groupe des médias populaires. Elle atteint le score global le plus élevé jamais mesuré dans ce groupe de comparaison, indiquent les chercheurs à la base du classement. On remarque en particulier la grande qualité des reportages, qui est également évaluée en conséquence par le public».

Comment cette qualité est-elle évaluée? La notation s'appuie sur deux méthodes de mesure complémentaires. La qualité des reportages est tout d’abord mesurée par une analyse des contenus des marques de médias. Pour ce faire, un échantillon représentatif est tiré de la masse des contenus parus. Pour le MQR-24, 17’241 contributions au total ont été codées et évaluées. Il existe quatre indicateurs pour mesurer la qualité: la pertinence du sujet, la diversité des contenus, la hiérarchisation de l’information et le professionnalisme.

Ensuite, la perception de la qualité par le public est déterminée à l’aide d’une enquête représentative établie par l’Institut Demoscope. Pour l'édition MQR-2024, 3630 personnes au total ont évalué les marques de médias et les émissions qu'elles connaissent. Pour ce faire, les quatre mêmes indicateurs ont été traduits en questions.

Max Buder (à g.), Chief commercial officer de Ringier Médias Suisse, aux côtés de Michel Jeanneret, rédacteur en chef de Blick Suisse romande. La rédaction a reçu le prix MQR-24 dans la catégorie «Médias populaires».

« «Je suis très fier que la qualité du travail réalisé par nos équipes qui s’engagent avec passion dans le journalisme soit non seulement reconnue par une démarche scientifique, mais aussi populaire. Cette distinction renforce encore notre motivation à travailler dans l’intérêt de nos lectrices et lecteurs, dans des temps où notre métier est plus essentiel que jamais» Michel Jeanneret, rédacteur en chef de Blick Suisse romande »

Sur les 42 marques de médias et émissions examinées, les auteurs de l’étude relèvent que «22 ont perdu en qualité, tandis que 15 ont pu soit maintenir, soit améliorer leur qualité». Les experts précisent que quatre marques de médias et émissions ont été nouvellement intégrées dans le classement.

Les médias alémaniques en têtes des autres catégories

Parmi elles, on trouve le pure player heidi.news, qui figure à la deuxième place du classement de la catégorie «Quotidiens et magazines online» dominée par la «Neue Zürcher Zeitung». Les catégories «Dominicaux et magazines» et «Emissions de télévision et radio» sont quant à elles conquises par la «Wochenzeitung» (WOZ) et l’émission Echo der Zeit de la SRF.

Qualité et audiences en hausse pour Blick

Pour Blick Suisse romande, le succès d’estime est accompagné par un succès d’audience. Le site web blick.ch/fr a connu une importante augmentation de son trafic ces derniers mois. Selon les dernières données Mediapulse, le site enregistre près de 150’000 sessions par jour, soit le double d’il y a un an. Sa nouvelle identité de marque et son nouveau design web ont été révélés ce mardi 10 septembre.

« «En trois ans, Blick s’est imposé comme le porte-étendard numérique de Ringier en Suisse romande. Cette distinction vient souligner l’exigence éditoriale que nous appliquons à chacun des médias de notre portefeuille romand, tous reconnus pour leur qualité: Blick, L’illustré, PME et GaultMillau» Thomas Deléchat, directeur de Ringier Médias Suisse romande »

Retrouvez tous les résultats de l'étude en suivant ce lien.