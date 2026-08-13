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Un commentaire de Claude Ansermoz
Prison, mensonges et emprise: quand le réel rattrape le cinéma à Locarno

Prisons, mensonges, misère sociale et emprise sectaire: plusieurs films présentés à Locarno racontent des formes très différentes d’enfermement. Et rappellent que la réalité n’a parfois rien à envier à la fiction.
Publié: 13.08.2026 à 15:28 heures
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Dernière mise à jour: 13.08.2026 à 16:08 heures
Claude Ansermoz, rédacteur en chef de Blick, revient sur ces moments où le cinéma fait dialoguer hasard et réalité.

En bref

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De «Frank et Louis» au documentaire consacré à Paul «Vatti» Baumann, plusieurs œuvres vues à Locarno explorent la prison, l’emprise et les enfermements invisibles. Une chronique où le hasard fait constamment dialoguer cinéma et réalité.

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Claude AnsermozRédacteur en chef en charge des contenus

Locarno est un festival de hasard et de coïncidences. Entre quatre films de prison, j’ai appris par un ami — puis dans mon propre média — qu’un détenu s’était échappé de Bois-Mermet.

Bruton de retour en prison après son évasion
Photo: JIB LLC

Le hasard, justement, conduit aussi Bruton derrière les barreaux. Le mensonge d’une proche va changer sa vie. Dans Frank et Louis, le premier nommé invoque lui aussi le hasard, ou plutôt la malchance, pour expliquer son « homicide » aux siens. Mais lui s’est enfermé dans un mensonge pour moins culpabiliser.

Frank et Louis se disent au revoir. Un seul s'en souviendra
Photo: Zodiac Pictures Ltd

Si les deux films se regardent – dans tous les sens du terme –, ils montrent aussi à quel point des histoires proches peuvent donner naissance à des films formellement très différents. Vincent Grashaw construit un récit parfois disruptif, où flashbacks et hallucinations viennent secouer la narration. Petra Volpe, pour son premier film américain, déroule au contraire son scénario dans le classicisme le plus total.

Les deux longs-métrages sont inspirés de faits réels. Le réel est une fabrique à scénarios. Et l’enfermement, une boîte à fantasmes du pire de notre société.

Dans Down the Arm of God, qui a tiré des larmes à la Piazza, les sans-abris et les paroissiens de Peter Brunner sont eux aussi enfermés: dans leur condition, dans leurs a priori. Même lorsqu’un pasteur tente de les en faire sortir. Jusqu’à la folie.

La première rencontre du pasteur et des sans-abris
Photo: EuropaCorp

Folie aussi de Paul «Vatti» Baumann, gourou d’une secte installée à Linden, à deux pas de chez nous. Dans son documentaire, la réalisatrice zurichoise Marina Klauser — à voir dès le 24 août sur la RTS et PlaySuisse — donne la parole aux femmes qu’il a violées alors qu’elles étaient mineures.

Le film, saisissant et créatif, raconte aussi quelque chose de plus effrayant encore : condamné par la justice, Baumann, Le faiseur d’anges a continué à sévir après sa sortie de prison. Et le mouvement Methernita qu’il avait fondé lui a survécu. Il existe encore aujourd’hui.

A Locarno, cette année, les prisons ne sont décidément pas toutes faites de murs.

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