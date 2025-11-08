Alors que Martial Courtet court après sa réélection au Gouvernement jurassien ce dimanche novembre, Benjamin Décosterd revient sur le fameux audit qui a mis la lumière sur ses méthodes de management. Un schéma semble se répéter parmi les politiques, d'après l'humoriste.

Benjamin Décosterd, auteur et humoriste

Après Pierre Maudet à Genève et Valérie Dittli dans le canton de Vaud, c’est au tour du ministre jurassien Martial Courtet d’être épinglé pour des problèmes de management. Si c’est une mauvaise nouvelle pour l’image de notre démocratie, on ne va pas s’en plaindre non plus. En effet, les déboires de nos élus donnent une raison d’exister (encore) à nos médias, tout en permettant à des spécialistes en audits externes de Suisse romande de se faire plaisir en honoraires payés par le contribuable: «Magnifique, ta nouvelle cuisine, c’est du granit? – Non, c’est Valérie Dittli.»

Ici, le comportement toxique de Martial Courtet réussit un autre exploit: rendre l’élection d’un exécutif cantonal palpitante, qui plus est dans le Jura (il fallait se lever tôt). C’est là tout le drame de la politique suisse. Tant qu’elle ne devient pas polémique, elle reste chiante (ou «trop technique», si vous êtes poli). Dès lors, il ne faut pas s’étonner que certains élus aient des attitudes de gamins mal élevés: on s’intéresse à eux seulement quand ils font des bêtises.

C’est d’autant plus criant dans le cas de Martial Courtet qui a une peur «viscérale» de «ne pas exister», comme l’a écrit le consultant Daniel Held dans son audit, certainement juste avant de choisir la couleur du carrelage de sa future piscine. Pas étonnant donc que le ministre jurassien se représente, ignorant la recommandation de l’enquête administrative: changer de métier. Et en même temps... pour faire quoi? Au vu de son profil («Quand il se sent en danger, il peut réagir de manière excessive»), on peine à trouver où Martial Courtet pourrait postuler, à part dans une meute de loups.

Pierre Maudet à la rescousse

A la place, le gamin de Porrentruy a trouvé une nouvelle bêtise pour qu’on s’intéresse à lui: inviter Pierre Maudet dans sa campagne. On a les héros qu’on mérite! Les Américains ont les Avengers, les Jurassiens ont Courtet-Maudet. Et nous, on a un peu envie de soupirer. Parce que ceux qui jouent les antihéros antisystèmes oublient souvent qu’ils sont avant tout antipathiques.

L’alliance de nos champions du management toxique a beaucoup fait parler. Au point de pousser à l’annulation de dernière minute de l’interview prévue dans ces pages, via le conseiller de Martial Courtet, Matthieu Wildhaber (le Monsieur Rhétorique à gilet de costume moulant mais sans veste de costume de RTS Première et de 52 minutes).

Alors, que nous apprend cette histoire? Que quand ton spécialiste en éloquence préconise de fermer ta gueule, c’est que tu es allé un peu loin? Oui, mais pas que. C’est aussi le signe que la stratégie alternant provocation et victimisation n’est plus réservée à l’Union démocratique du centre (UDC), à Trump ou à Marine Le Pen. Elle arrive chez les centristes suisses. Pas encore de manière totalement assumée – sinon ils oseraient en parler dans les colonnes de L’illustré – mais elle arrive.

Soyons clairs: Martial Courtet n’est pas un danger pour la démocratie (c’est surtout un danger pour ses collègues). Mais il faut aussi se rappeler que notre système de milice a pour but premier d’éviter que les élus soient déconnectés de la société. Pas de trouver du boulot à celles et ceux qui seraient trop toxiques pour être embauchés partout ailleurs.