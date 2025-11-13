DE
Nouveau revers pour Trump
Un juge fédéral libère des centaines d’immigrés arrêtés à Chicago par l'ICE

Un juge fédéral de Chicago a ordonné la libération sous caution de centaines de personnes arrêtées lors de l’opération «Midway Blitz» de l’ICE. Il a jugé ces arrestations illégales, infligeant un nouveau revers judiciaire à l’administration Trump.
Donald Trump a lancé en septembre une opération de l'ICE, baptisée "Midway blitz", visant les immigrés dans l'Illinois et sa principale ville Chicago (archives).
Photo: Nam Y. Huh
ATS Agence télégraphique suisse

Un juge fédéral américain a ordonné mercredi la libération sous caution de centaines de personnes arrêtées par la police de l'immigration depuis septembre dans l'Etat d'Illinois, notamment dans la région de Chicago. En septembre, le président américain Donald Trump a lancé une opération de la police fédérale de l'immigration (ICE), baptisée «Midway blitz», visant «les immigrés illégaux criminels qui terrorisent les Américains» dans l'Illinois et sa principale ville Chicago, dirigés par des démocrates.

Le ministère de la sécurité intérieure, dont dépend l'ICE, s'est targué mercredi d'avoir, grâce à cette opération, «provoqué une chute historique de la criminalité dans le Chicago de J.B. Pritzker et de Brandon Johnson», en référence au gouverneur de l'Illinois et au maire de la ville. Dans un communiqué, le ministère met en avant des chiffres en baisse dans les catégories des homicides, des fusillades ou encore des cambriolages.

Mercredi, un juge fédéral de Chicago a toutefois donné raison aux avocats de quelque 600 personnes contestant la légalité de leur arrestation. Il a conclu que ces arrestations avaient été réalisées sans motif raisonnable ni mandat, rapportent plusieurs médias, dont le Chicago Tribune.

En conséquence, il a annoncé qu'il ordonnerait la libération sous caution de 1500 dollars et de mesures de contrôle, comme le bracelet électronique, de tout détenu ne présentant pas un risque de sécurité. Le ministère de la sécurité intérieure a dénoncé cette décision sur le réseau social X: «Maintenant un juge militant met directement en danger la vie des Américains en ordonnant que 615 étrangers clandestins soient remis en liberté».

Un échec pour Donald Trump

Il s'agit d'un nouveau revers judiciaire pour l'administration Trump en Illinois, où un tribunal puis une cour d'appel fédérale ont suspendu en octobre le déploiement des militaires de la garde nationale à Chicago et dans sa région.

Depuis juin, Donald Trump a déployé la garde nationale à Los Angeles (ouest), Washington et Memphis (sud), à chaque fois contre l'avis des autorités locales démocrates. Le président américain a érigé la lutte contre l'immigration clandestine en priorité absolue, évoquant une «invasion» des Etats-Unis par des «criminels venus de l'étranger» et communiquant abondamment sur les expulsions d'immigrés.

