La ville de Kalogi au Soudan a été la cible de frappes de drones meurtrières attribuées aux Forces de soutien rapide. Des dizaines de civils ont été tués.

ATS Agence télégraphique suisse

Une attaque menée par drones des paramilitaires contre la ville de Kalogi, contrôlée par l'armée, a tué des dizaines de civils dans l'Etat du Kordofan-Sud au Soudan, a déclaré dimanche un responsable local. Des enfants font partie des victimes.

Trois frappes ont été menées touchant «d'abord une école maternelle, puis un hôpital» puis «des personnes qui tentaient de secourir les enfants», a déclaré à l'AFP Essam al-Din al-Sayed, chef de l'unité administrative de Kalogi. Il a imputé l'attaque aux Forces de soutien rapide (FSR), en guerre avec l'armée depuis avril 2023, et leurs alliés du Mouvement populaire de libération du Soudan-Nord dirigé par Abdelaziz al-Hilu.