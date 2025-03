Près de 400 millions de francs Le Parlement accorde plus de moyens pour l'agriculture suisse

L'agriculture bénéficiera d'un soutien fédéral plus grand entre 2026 et 2029. Après le National, le Conseil des Etats a augmenté lundi de près de 400 millions les moyens pour la promotion de la production et des ventes et pour le versement de paiements directs.