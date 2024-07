En route vers un mariage, un convoi de voitures a paralysé par endroits les autoroutes A1 et A3 samedi. La police a dû intervenir.

Un convoi de véhicules, composé d'au moins onze véhicules, et qui se rendaient à un mariage, a bloqué le trafic sur l'autoroute en Argovie samedi (photo prétexte).

ATS Agence télégraphique suisse

Un convoi de véhicules a bloqué le trafic sur les autoroutes A1 et A3 en Argovie samedi après-midi. Il était composé d'au moins onze véhicules, qui se rendaient à un mariage, a indiqué dimanche la police cantonale argovienne. Jusqu'à cinq véhicules ont circulé côte à côte sur l'autoroute, freinant jusqu'à l'arrêt complet et slalomant sur la bande d'arrêt d'urgence. La police a retiré les permis de conduire de onze conducteurs suisses, français, allemands et russes sur place.

De plus, les conducteurs fautifs seront dénoncés au ministère public. Par leur conduite, ils n'ont pas seulement mis en danger leur propre personne, mais aussi les usagers de la route non impliqués, a fait savoir la police. Le convoi se dirigeait vers Zurich. La police est intervenue et a pu l'arrêter à Mägenwil AG, en dehors de l'autoroute.