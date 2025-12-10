L'opposante vénézuélienne ne sera pas à la cérémonie Nobel

La cheffe de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado, qui vit cachée dans son pays, ne recevra pas en personne son prix Nobel de la paix mercredi à Oslo. L'Institut Nobel norvégien l'a annoncé à l'AFP.

ATS Agence télégraphique suisse

L'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, qui vit cachée dans son pays, ne recevra pas en personne son prix Nobel de la paix mercredi à Oslo et sera remplacée par sa fille, a annoncé l'Institut Nobel norvégien, qui dit ignorer où la lauréate se trouve. Après l'annulation de la traditionnelle conférence de presse Nobel mardi, des doutes croissants planaient autour de la participation de Mme Machado à la cérémonie de remise du Nobel qui doit commencer à 13h à l'Hôtel de ville d'Oslo.

«Elle ne vient pas à la cérémonie», a finalement annoncé à l'AFP le porte-parole de l'institut, Erik Aasheim, mercredi matin. Maria Corina Machado est entrée dans la clandestinité au Venezuela en août 2024, quelques jours jours après une élection présidentielle à laquelle elle avait été empêchée de se présenter.

Sa dernière apparition publique remonte au 9 janvier, lors d'une manifestation à Caracas contre l'investiture du président de gauche Nicolas Maduro pour son troisième mandat, remporté dans des conditions contestées. «Je ne sais tout simplement pas où elle se trouve exactement», a confié mercredi au micro de la radio NRK le directeur de l'Institut Nobel, Kristian Berg Harpviken.

Pluie de soutiens occidentaux

Très peu de gens savent où et comment Maria Corina Machado se déplace en raison de la nature répressive du régime de Nicolas Maduro, «prêt à utiliser absolument tous les moyens contre l'opposition», a-t-il expliqué. Le Nobel de la paix a été attribué à l'opposante de 58 ans le 10 octobre pour ses efforts en faveur d'une transition démocratique au Venezuela.

Les Etats-Unis et une partie de la communauté internationale ne reconnaissent pas les résultats de l'élection présidentielle de juillet 2024 à l'issue de laquelle Nicolas Maduro a remporté un troisième mandat de six ans. L'opposition avait dénoncé une fraude et revendiqué la victoire de l'opposant Edmundo Gonzalez Urrutia, aujourd'hui en exil.

L'annulation de la participation de Maria Corina Machado survient alors que plusieurs chefs d'Etat d'Amérique latine ayant en commun des affinités idéologiques avec Donald Trump, tel le président argentin Javier Milei, sont déjà arrivés à Oslo pour participer à la cérémonie. La mère octogénaire de la lauréate, ses trois soeurs et ses trois enfants ont aussi fait le déplacement.

Considérée comme «fugitive»

Le mois dernier, le procureur général du Venezuela a dit à l'AFP que Maria Corina Machado serait considérée comme «fugitive» si elle quittait son pays, où elle est accusée selon lui d'«actes de conspiration, d'incitation à la haine et de terrorisme». Sa venue à Oslo aurait donc soulevé l'épineuse question de son éventuel retour au Venezuela ou de sa capacité à diriger l'opposition vénézuélienne depuis un hypothétique exil.

«Elle risque d'être arrêtée si elle rentre, même si les autorités ont fait preuve de plus de retenue avec elle qu'avec beaucoup d'autres parce qu'une arrestation aurait une portée symbolique très forte», expliquait mardi Benedicte Bull, professeure spécialiste de l'Amérique latine à l'Université d'Oslo. D'un autre côté, «elle est la dirigeante incontestée de l'opposition, mais si elle reste longtemps en exil, je pense que cela changera et qu'elle perdra progressivement de l'influence politique», a-t-elle ajouté auprès de l'AFP.

Proximité avec Trump critiquée

Des manifestations pro et anti-Machado sont prévues dans la capitale norvégienne, placée sous très haute sécurité. Si elle est saluée par beaucoup pour ses efforts en faveur d'une démocratisation au Venezuela, Maria Corino Machado est aussi critiquée par d'autres pour la proximité de ses idées avec le président américain Donald Trump, auquel elle a dédié son Nobel.

La remise du prix coïncide avec la mise en place par les États-Unis d'un important dispositif militaire dans les Caraïbes et des frappes américaines mortelles sur des bateaux présentés comme se livrant au trafic de drogue, des opérations que l'opposante a justifiées. De son côté, Nicolas Maduro assure que leur véritable objectif est de le renverser et de s'emparer des réserves pétrolières du Venezuela.

Les Nobel dans les autres disciplines (littérature, chimie, médecine, physique, économie) seront également remis dans la journée à Stockholm, en Suède. Le roi Carl XVI Gustaf sera présent.