Photo: Anadolu via Getty Images

Solène Monney Journaliste Blick

Joe Biden durcit le ton face à l'Iran afin de protéger... son plus grand rival, Donald Trump. L'actuel président américain aurait discrètement demandé à son Conseil de sécurité d'avertir l'Iran que la superpuissance considérerait toute tentative d'assassinat contre le candidat républicain comme un acte de guerre, révèle le «Washington Post» dans son édition du 11 octobre.

De son côté, l'équipe de campagne du candidat républicain s'est fendue d'une demande inhabituelle en réclamant des avions militaires capables d’abattre des missiles pour transporter l’ancien président. Aucun candidat n'a été transporté de la sorte avant une élection dans l'histoire récente, souligne le journal américain.

Ces demandes interviennent après que l'équipe de Donald Trump a été mise au courant par le gouvernement que l'Iran fomentait un complot afin de tuer le candidat républicain.

De graves conséquences

Interrogée par les médias nationaux, la Maison Blanche n'a pas souhaité dire si une nouvelle tentative sur Donald Trump mènerait bel et bien à une guerre, rapporte Fox News. Cependant, le gouvernement avoue prendre très au sérieux le danger que représente Téhéran pour la vie de Donald Trump.

«Nous considérons qu'il s'agit d'une question de sécurité nationale et intérieure de la plus haute priorité, et nous condamnons fermement l'Iran pour ces menaces éhontées», a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale Sean Savitt. Ce dernier avertit: «Si l’Iran attaque l’un de nos citoyens, y compris ceux qui continuent de servir les États-Unis ou ceux qui les ont autrefois servis, l’Iran s’exposera à de graves conséquences.»

Trump veut réduire le pays en miettes

Le gouvernement américain a confirmé que l'Iran cherchait depuis longtemps à se venger de Donald Trump pour avoir tué l’ancien général iranien Qassem Soleimani en janvier 2020. La République islamique ne se cache pas de cette ambition meurtrière. En 2022, le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, a diffusé une vidéo animée montrant un drone tirant sur le candidat républicain sur son terrain de golf.

De son côté, Donald Trump appelle à une position plus ferme contre l'Iran. Il a suggéré le mois passé: «Si j'étais président, j'informerais le pays menaçant, dans ce cas l'Iran, que s'il fait quoi que ce soit pour nuire à cette personne, nous allons faire exploser ses plus grandes villes et le pays en mille morceaux.»

Selon le «Washington Post», Donald Trump est persuadé, sans preuve, que l'Iran est derrière les tentatives d'assassinat de juillet et septembre dernier. Joe Biden a indiqué qu'il serait heureux de fournir des avions militaires pour les dernières étapes de la campagne du candidat républicain, «à condition qu'il ne demande pas de F-15».