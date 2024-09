Qui profitera du débat présidentiel entre Donald Trump et Kamala Harris?

Le 10 septembre prochain, le débat entre le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris devrait avoir lieu.

Chiara Schlenz

Le moment devrait être venu dans un peu moins d'une semaine: la démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump s'affronteront lors du premier débat télévisé avant les élections présidentielles. Le duel est attendu avec impatience. Mais rien n'est encore gravé dans la pierre – et le face-à-face pourrait même tomber à l'eau.

1 Le débat télévisé aura-t-il lieu?

Cette question peut sembler idiote. C'est pourtant bien écrit dans le programme TV de la chaîne américaine ABC: mardi 10 septembre 2024, 21h, heure locale. Mais pas si vite! Il n'est pas si sûr que le débat ait lieu comme prévu.

Début août, Kamala Harris et Donald Trump ont annoncé vouloir s'affronter en duel à cette date sur ABC. Mais quelques jours plus tard, Trump a fait marche arrière et a proposé à la démocrate un débat sur la chaîne conservatrice Fox News. Une proposition refusée par Kamala Harris. Peu de temps après, Trump a donc accepté pour la deuxième fois l'offre d'ABC.

Tout est bien qui finit bien? Et bien pas du tout! Fin août, Trump a de nouveau pensé à refuser. La raison: les deux camps politiques n'avaient jusqu'alors pas réussi à se mettre d'accord sur les règles de base du débat. Trump voulait que les microphones soient coupés, sauf si une personne prenait la parole. L'équipe de Kamala Harris s'opposait à cette proposition. Ce jeudi 5 septembre, ABC a annoncé qu'après plusieurs semaines de tergiversations, les règles du débat ont enfin été fixées. Les micros du candidat seront bien coupés lorsque son adversaire prendra la parole.

2 Harris ou Trump, qui maîtrise le mieux les débats?

Trump affirme que c'est lui bien-sûr. Selon son porte-parole, il est «l'un des meilleurs orateurs de l'histoire des Etats-Unis». Le candidat républicain serait tellement bon qu'il n'aurait pas besoin de la traditionnelle préparation pour le débat. En fait, Trump excelle surtout sur un point: parler beaucoup et ainsi exaspérer ses adversaires. Lors de la campagne électorale de 2020, un Joe Biden exaspéré lui avait lâché: «Peux-tu juste la fermer?» D'ailleurs, si Trump se présente effectivement à Philadelphie, il s'agira de son septième débat présidentiel. Une simple routine donc pour l'ancien président.

Harris de son côté se montre un peu plus humble: selon son équipe, elle se prépare sérieusement au débat entre la convention du parti, la campagne électorale dans les swing states et sa première interview officielle en tant que candidate à la présidence. Elle en a bien besoin – par le passé, elle n'a pas été très à l'aise lors d'interviews et de débats spontanés. En plus, ce n'est que sa deuxième apparition devant les médias en tant que candidate officielle. Selon son équipe, la force de la démocrate sera de garder la tête froide et de ne pas se laisser déstabiliser par Trump.

3 Quelle est l'importance des débats pour la campagne électorale?

De mauvais débats télévisés peuvent mettre fin à des carrières présidentielles. C'est ce qu'a montré le débat de fin juin entre Biden et Trump. Le président américain en exercice a fait si mauvaise figure lors du débat sur CNN qu'il a annoncé peu après qu'il se retirait de la course à la présidence.

Les bons débats télévisés ne changent pas grand-chose. De manière générale, une étude de l'université américaine du Michigan montre que les débats ont peu d'influence sur le comportement électoral. En effet, les personnes qui regardent ne serait-ce que les débats sont en général déjà très engagées politiquement et ont leur opinion.

4 Que disent les sites de paris?

Chez le très populaire bureau de paris en ligne BetOnline, Trump est donné vainqueur du débat avec 170 voix. Sur la plate-forme Polymarket – qui n'est d'ailleurs pas du tout accessible aux Etats-Unis – la situation est un peu différente: ici, 55% des utilisateurs affirment que le débat profitera à Kamala Harris plutôt que Donald Trump. Comme toujours dans cette campagne électorale, toutes les possibilités sont ouvertes.