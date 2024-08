1/6 La vice-présidente Kamala Harris a salué les membres de son parti lors de la convention démocrate à Chicago et les a appelés à se battre: «N'oubliez pas que si nous nous battons, nous gagnerons.»

La première soirée de la convention du parti démocrate à Chicago semblait être réservée au président américain Joe Biden. Mais une femme lui a volé la vedette: l'ancienne secrétaire d'Etat américaine et candidate.à la présidentielle Hillary Clinton a enthousiasmé la convention du parti démocrate avec un discours acclamé.

Lorsqu'elle est montée sur la scène du United Center de Chicago en tailleur-pantalon clair, 25'000 personnes se sont levées de leurs sièges et ont applaudi pendant de longues minutes. «Il y a beaucoup d'énergie dans cette salle, comme dans tout le pays, a commencé l'ancienne première dame. Il se passe quelque chose en Amérique, on peut le sentir. Quelque chose pour lequel nous avons travaillé longtemps et dont nous avons rêvé longtemps.»

En d'autres termes, l'ancienne secrétaire d'Etat voulait acclamer la possibilité qu'en janvier, pour la première fois, une femme non seulement habite à la Maison-Blanche, mais gouverne aussi les Etats-Unis.

Honneur aux femmes

Hillary Clinton a fait une présentation élégante de l'histoire des droits politiques des femmes aux Etats-Unis. Celle-ci a commencé il y a 104 ans, lorsque les femmes ont obtenu le droit de vote, et s'est terminée en 2016, lorsqu'elle a été la première candidate à la présidence de l'un des partis soutenant l'Etat.

Hillary Clinton était sûre d'elle lors de son discours. Et elle a fait sensation!

Elle a perdu contre Donald Trump. Cette défaite semble encore la faire souffrir. Elle a donc appelé d'autant plus fort à Chicago à soutenir Kamala Harris. «Pour le battre, nous devons travailler plus dur que jamais, a déclaré la démocrate. L'avenir est ici. Laissez-nous le gagner!» Hillary Clinton semblait sûre d'elle, détendue et se démarquait des orateurs plutôt médiocres de la soirée. Plus d'un s'est demandé si elle n'aurait pas été une candidate plus efficace que Kamala Harris.

Jill Biden a pris la parole après le prime time

Après le prime time sur la côte est des Etats-Unis, beaucoup de téléspectateurs étaient déjà au lit. Mais encore plus y sont allés lorsque la première dame Jill Biden a présenté son mari. «Joe et moi sommes ensemble depuis près de 50 ans, et je tombe encore amoureuse de lui tous les jours», confie-t-elle. Il y a quelques semaines, Joe aurait regardé au fond de son âme et aurait décidé de ne plus se présenter, tout en recommandant Kamala Harris à la candidature présidentielle.

Ashley Biden et son père Joe Biden lors de la convention du parti démocrate à Chicago.

Sa fille Ashley Biden l'a appelé «le papa d'une fille» et «le meilleur ami». Puis, à 22h26, Biden est monté sur scène, a serré sa fille dans ses bras et a profité du bain de foule. C'est par un discours un peu trop long qu'il a fait ses adieux après plus de 50 ans passés à différents postes, comme sénateur, vice-président et enfin président. Il s'agissait pour lui d'énumérer une nouvelle fois tout ce qu'il avait accompli en tant que président. Comme s'il voulait dire: «Je me retire maintenant avec ce bilan.»

Biden a levé le poing vers le ciel, comme pour dire: «J'ai encore des forces!» Il a regardé la foule, les yeux un peu vides, alors que celle-ci scandait «Merci Joe, merci Joe». Il semblait vouloir dire: «J'aurais certainement tenu jusqu'au bout de l'élection.» «I love you», furent les premiers mots qu'il adressa à la foule dans la salle. Et qu'il aimait sa femme plus qu'elle ne l'aimait. Il a appelé à soutenir Kamala Harris, soulignant qu'il avait battu Trump et qu'il avait toujours servi la Constitution.

Il est revenu sur ses quatre années de présidence, a souligné ce qu'il avait accompli, qu'il avait préservé la démocratie, vaincu le Covid et renforcé l'économie des États-Unis. Il a condamné le racisme aux États-Unis, insulté Trump de «loser», étant quelqu'un qui «ne vaut pas la peine d'être le commandant en chef de l'armée américaine».

Un discours à l'image d'une liste de courses

Le discours de Biden ressemblait par moments à une liste de courses, prononcée d'une voix étranglée. Plus il parlait, plus paraissait fatigué, et s'est plusieurs fois emmêlé les pinceaux. Lorsqu'il menaçait de perdre le fil, les gens criaient «Merci Joe, merci Joe» à la ronde. Et beaucoup dans la salle ont compris que sa décision de se retirer de la course à la présidence était certainement la bonne.

La vice-présidente Kamala Harris fait descendre le président Joe Biden de la scène lors de la convention du parti à Chicago.

Il a finalement répété une phrase (trop?) souvent entendue aux Etats-Unis: «Les meilleurs jours sont devant nous.» Biden a souligné qu'il aimait son travail de président, mais qu'il aimait davantage son pays. C'est pourquoi il se retire. Il a lancé un appel aux personnes présentes dans la salle: «Vous devez battre Donald Trump.»

Élire Kamala Harris comme sa vice-présidente a été la «meilleure décision» de sa carrière. Il a donné aux Etats-Unis le meilleur de ce qu'il avait. Kamala Harris et son mari Douglas Emhoff sont montés sur scène avec Jill Biden – c'était l'heure du passage du témoin à la génération suivante.

«Si nous nous battons, nous gagnerons»

Deux heures plus tôt, Kamala Harris était déjà montée sur scène. «Ce soir, nous célébrons notre grand président Joe Biden, a lancé Kamala Harris. Merci, Joe, pour ta vie au service de la nation.» Elle a terminé sa courte intervention par le cri de guerre de sa campagne: «Rappelez-vous: si nous nous battons, nous gagnerons!»

La première soirée de la convention du parti a clairement montré comment les démocrates entendent gagner cette élection: mettre en avant ses vedettes. Tout au long de la soirée, les orateurs ont attaqué Trump. Comme un raté, un tricheur, un menteur. Ils ont prédit la fin de la démocratie s'il redevenait président.

Presque tous ont répété le slogan de la soirée: «Nous ne reviendrons pas en arrière!» Pas de retour à l'époque où Trump était à la Maison-Blanche.