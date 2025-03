Le nombre d'infractions relevant du Code pénal enregistrées par la police en 2024 a augmenté de 8% sur un an, à 563'633. La criminalité numérique a bondi de 35% et, pour la troisième année consécutive, les infractions graves avec violence ont aussi augmenté (+19%).

Plus de crimes violents graves et d'infractions numériques

Avec un total de 48'943 crimes violents, une augmentation de 3,3% a été enregistrée en 2024 par rapport à 2023. (Image d'archive) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

En Suisse, 46'070 cambriolages et vols à main armée ont été enregistrés l'année dernière. Cela représente une augmentation de 11,2% par rapport à l’année précédente. Cela représente 126 cambriolages et vols à la tire par jour. Une augmentation a également été observée pour toutes les autres formes de vol en 2024. Les plus fortes hausses ont été enregistrées au niveau des vols de véhicules (+9,3%), des cambriolages de véhicules (+26,8%) et des vols à l'étalage (+6,9%).

Le nombre de crimes impliquant des moyens numériques a plus que doublé depuis leur première publication en 2020. Pour l’année 2024, 59'034 délits ont été enregistrés. Plus de 90 % d’entre eux relèvent de la cybercriminalité économique. L’augmentation des attaques de phishing (+56,2%) et de l’utilisation abusive de systèmes de paiement en ligne, de cartes prépayées ou d’une identité tierce (+104,8%) est particulièrement frappante. Il est à noter que cette augmentation est notamment due au nouveau décret de l'article 179 relatif à l'usurpation d'identité, en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

Les crimes violents graves augmentent aussi

Avec un total de 48'943 crimes violents, une augmentation de 3,3% a été enregistrée en 2024 par rapport à 2023. On observe une tendance à la hausse des crimes violents graves depuis le début des statistiques en 2009. Pour 2024, ceux-ci ont augmenté de 19,4% par rapport à l'année précédente, pour un total de 2456 crimes. Une augmentation significative a été enregistrée dans les cas de coups et blessures graves (+16,9%) et de viols (+29,4%).

Dans les cas de violences graves, le nombre a augmenté par rapport à l'année précédente, tant pour les adultes accusés de 25 ans et plus que pour les mineurs (15,8% et 10,9% respectivement). Le nombre de jeunes adultes (18-24 ans) mis en cause est en revanche resté à un niveau similaire à celui de 2023 (+1,6%).

Les homicides achevés ont diminué de 15,1% l’année dernière. Un peu plus de la moitié (26) des 45 homicides commis ont eu lieu à domicile. Les personnes tuées dans le cadre de l'ancien partenariat sont 17 femmes et 2 hommes. Un mineur, une femme et cinq hommes ont été tués dans le cadre de relations familiales ou autres relations de parenté.

Près de 50 % de discrimination en plus

Le nombre de délits enregistrés par la police en vertu de l'article 261bis, discrimination et incitation à la haine, est en augmentation continue depuis 2018. En 2024, 595 délits de ce type ont été enregistrés, soit une augmentation de 48,4 % par rapport à l'année précédente. Parmi ces derniers, 88,7 % sont liés à la race, à l’origine ethnique ou à la religion, les 11,3 % restants à l’orientation sexuelle.

Pour l'année 2024, 91'929 personnes ont été enregistrées par la police comme accusées d'un crime contre le Code pénal. Les mineurs représentent 10'918 et restent à un niveau similaire à 2023 (-1,0%). En 2024, on a recensé presque autant de jeunes adultes accusés que l’année précédente (13'790 personnes).

Chez les adultes de 25 ans et plus, une augmentation (+2,5%) a toutefois été enregistrée pour la troisième fois consécutive, atteignant un total de 67'188 personnes. Environ 42,3% des personnes accusées sont des citoyens suisses, 31,4% appartiennent à la population résidente permanente étrangère, 6,7% à la population d'asile et 19,6% appartiennent au groupe des autres étrangers sans résidence permanente en Suisse.