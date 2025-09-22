DE
Avec 34 voix contre
Jugée trop coûteuse, le Parlement rejette l'initiative pour un fonds climat

Le Parlement rejette l'initiative populaire du PS et des Vert-e-s pour un fonds climat. Après le National, le Conseil des Etats recommande le non par 34 voix contre 11 sans contre-projet.
L'initiative pour un fonds climat demande à la Confédération d'investir chaque année entre 0,5% et 1% du PIB national (archives).
L'initiative populaire du PS et des Vert-e-s pour un fonds climat a été rejetée par le Parlement. Le conseil des Etats recommande le non par 34 voix contre 11.

Le texte demande que la Confédération crée un fonds et l'alimente par un versement annuel de 0,5 à 1% du PIB jusqu'en 2050. Soit entre 3,9 et 7,8 milliards de francs par an. Ce fonds doit servir à construire davantage de panneaux solaires, à accélérer les rénovations de bâtiments ou à développer les transports publics.

La Confédération devra-t-elle payer dans tous les cas?

La majorité des sénateurs de centre-droite s'est ralliée lundi à l'avis du Conseil fédéral et de la Chambre du peuple. Le fonds climat nécessiterait des fonds supplémentaires à hauteur de milliards de francs, ce qui aggraverait l'endettement de la Confédération, a déclaré pour la commission Beat Rieder, politicien du Centre.

La gauche a défendu l'urgence à agir. «Aujourd'hui, on sait que les émissions de gaz à effet de serre de la Suisse entraînent des coûts et des dommages à hauteur de 40 milliards de francs par année», a rappelé Mathilde Crevoisier Crelier du Parti socialiste.

