Le pape Léon XIV critique de nouveau la politique migratoire de Donald Trump, dénonçant un traitement «extrêmement irrespectueux» envers des migrants installés depuis des années. Il évoque aussi la crise au Nigeria, appelant à protéger tous les civils.

Le pape Léon XIV s'est montré très critique sur le sort réservé aux migrants par l'administration Trump. Photo: IMAGO/ABACAPRESS

ATS Agence télégraphique suisse

Le pape Léon XIV a critiqué à nouveau mardi la politique du président américain Donald Trump à l'égard des migrants. Le souverain pontif a dénoncé le traitement «extrêmement irrespectueux» qui leur est réservé. «Il faut trouver le moyen de traiter les gens avec humanité», a dit le pape américain en anglais à des journalistes devant sa résidence de Castel Gandolfo près de Rome.

«Tout pays a le droit de déterminer qui peut entrer, quand et comment», a-t-il admis. Mais il y a des gens «qui avaient une bonne vie, pour beaucoup d'entre eux depuis 10, 15, 20 ans», et qui ont été traités d'une manière «qui est extrêmement irrespectueuse», a-t-il ajouté. Il a appelé «tout le monde aux Etats-Unis» à écouter le message de la conférence américaine du clergé catholique, qui dans un communiqué a appelé la semaine dernière à mettre fin au «climat de peur».

Préoccupé aussi par le Nigeria

Pape depuis mai dernier, Léon XIV, natif de Chicago, est devenu de plus en plus critique à l'égard de la politique de l'administration Trump. Il a également évoqué la situation au Nigeria, où le président américain a menacé d'une intervention militaire pour défendre la communauté chrétienne.

Le Nigeria, partagé à peu près également entre un nord majoritairement musulman et un sud à prédominance chrétienne, est en proie à de multiples conflits qui, selon les experts, ont fait des victimes parmi les chrétiens comme parmi les musulmans. Il y a dans ce pays non seulement «un danger pour les chrétiens, mais pour tout le monde», a dit le pape. «Des chrétiens et des musulmans ont été massacrés», a-t-il souligné.

Il a enfin indiqué aux journalistes s'attacher lors de ses séjours dans cette résidence à faire «un peu de sport, un peu de lecture, un peu de travail». «Le corps et l'âme», a-t-il ajouté.