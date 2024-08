Peu après les obsèques d'Alain Delon, une vidéo falsifiée de l'acteur franco-suisse est apparue sur les réseaux sociaux. Grâce à une manipulation de sa voix et de son visage, on l'y voit promouvoir un jeu d'argent en ligne. Ce «deepfake» a choqué les internautes.

1/2 Alain Delon n'a évidemment jamais promu le casino en ligne présenté dans la vidéo d'arnaque parue après sa mort.

Léo Michoud Journaliste Blick

«Si vous regardez cette vidéo, c'est que je suis déjà mort», semble nous dire Alain Delon, assis dans une chaise dans un costume sombre. Une vidéo de la défunte star du cinéma français a fait son apparition sur les réseaux sociaux, quelques jours après ses obsèques.

C'est son visage, c'est sa voix… On pourrait s'y méprendre, mais quelque chose cloche. Le problème, c'est que l'acteur décédé le 18 août dernier promeut ce qu'il vend comme «son» site de casino en ligne, à coups de promesses d'argent.

Sur X, le compte «Méta-Brouteur», adepte de la pêche aux escrocs du web, repartage cette vidéo lundi 26 août, indiquant l'avoir repérée sur Facebook. «Ça va trop loin», commente l'utilisateur, qui alerte sur cette arnaque «exploitant la mort d'Alain Delon».

«Quelle horreur»

«Chacun pourra gagner 4000 euros dès le premier jour. J'espère que ma fille a déjà lancé cette application et que les gens ont déjà commencé à gagner», lâche par exemple l'avatar frauduleux du «Guépard», sans doute réalisé par intelligence artificielle. Les images de jeux d'argent en ligne, de liasses de billets et de personnes heureuses d'avoir gagné de l'argent défilent sans cesse, et un commentaire mène à un lien sur lequel il est évidemment déconseillé de cliquer.

Bref, c'est une arnaque et la funeste démarche ne laisse pas les internautes indifférents. «Celle-là, c'est le pire que j'aie pu voir et pourtant j'en ai vu... Quelle horreur», commente une utilisatrice X sous la publication de «Méta-Brouteur». «Faut vraiment avoir aucune race pour faire ce genre de magouille. C'est sidérant», se désole un autre pseudonyme.

Alain Delon n'est pas le seul à vendre toutes sortes de produits malgré lui. Depuis quelque temps, de nombreuses autres personnalités — généralement bien vivantes — sont touchées par des vidéos de ce genre, en deepfake, destinées à arnaquer la population.