Jeux paralympiques à Paris: ils seront bien plus fun que les JO

4400 athlètes issus de 182 nations: les jeux paralympiques de Paris 2024 s'ouvrent aujourd'hui. Et les volontaires le promettent: ils seront encore plus sympas que les JO.

1/5 L'équipe suisse pour les Jeux paralympiques compte 27 athlètes, un de moins qu'en 2008 à Pékin. La Suisse avait obtenu 14 médailles aux derniers jeux de Tokyo

Richard Werly Journaliste Blick

Venez à Paris maintenant! C’est le moment, pour ressentir la fièvre des Jeux sans les ennuis logistiques et la pression sécuritaire qui ont marqué les JO, achevés le 11 août sur un succès populaire incontestable.

Plus de dix millions de billets vendus! Des fanzones pleines à craquer jusqu’à la dernière épreuve! Une cérémonie de clôture au Stade de France avec l’acteur Tom Cruise en vedette! Qui dit mieux? Les Jeux paralympiques! Ceux-ci s’ouvrent ce mercredi dans la capitale française par une cérémonie, à partir de 20 heures, sur les Champs Élysées et la place de la Concorde. C’est parti pour onze jours d’épreuves, dans 23 disciplines.

Mieux que les JO?

Paris olympique en mieux? C’est possible. Parce que la fièvre paralympique, si la météo le veut bien, devrait aussi enflammer Paris. Près de deux millions de billets ont déjà été vendus, et la courbe s’envole selon les organisateurs, qui parient sur un argument massue: les sites de compétition au cœur de Paris. Ils seront les mêmes que ceux des JO, à commencer par l’arène du Grand Palais pour l’escrime et le Taekwondo, et l’esplanade de la tour Eiffel, qui accueillera les derniers matchs de Cecifoot, le 7 septembre.

Le Stade de France et la Place de la Concorde seront aussi au rendez-vous. «L’invitation est tellement rare que les gens auront le réflexe de se dire que le voyage vaut le détour, avec des places bien plus accessibles que celles des JO. C’est le moment d’un kif sportif en famille» juge, dans le quotidien Le Parisien, l’ex-nageur paralympique français Théo Curin.

27 athlètes suisses

La délégation suisse aux Jeux Paralympiques compte 27 athlètes, soit juste un de moins que lors de Pékin 2008, record de présence helvétique. A Tokyo, 14 médailles ont été fêtées sous le drapeau à croix blanche, dont 12 remportées par quatre champions: Marcel Hug, Manuela Schär, Catherine Debrunner et Elena Kratter. Preuve de l’engouement attendu: la Maison Suisse de Paris rouvre ses portes à partir de ce mercredi, dans l’enceinte de l’ambassade, comme lors des JO. Le lieu idéal pour regarder les épreuves, se détendre, et profiter de Paris, à deux pas de l’un des sites les plus remarquables et photogéniques: celui installé sur l’esplanade des Invalides.

Et pour le fun? Et pour l’ambiance? Premier acquis: la fièvre sportive et populaire est au rendez-vous, boostée par le succès des JO que beaucoup, à commencer par les parisiens, regrettent parfois d’avoir raté en s’éloignant de la capitale lors de la première quinzaine d’août. Rien que la semaine dernière, 700 000 billets ont été vendus, au point que l’accès au Château de Versailles, pour les épreuves de para-équitation, n’est plus disponible faute de billets. Jusqu’à la remise en vente de nouveaux sésames, disponible sur le même site web et via la même billetterie que pour les JO.

Dans Paris, 70 sites seront ouverts pour fêter les athlètes et partager leur joie (ou leur peine). Toutes les fanzones installées sur le parvis des mairies d’arrondissement ou dans des centres sportifs pour les JO, ont été maintenues. Retour donc au Club France, du côté du parc de la Vilette, ou au Parc des Champions, sur l’esplanade du Trocadéro, là même où Zinedine Zidane avait passé la flamme à Rafael Nadal lors de la cérémonie d’ouverture sur la Seine, le 26 juillet, alors qu’un crachin persistant transformait la foule en éponge. Seule ombre au tableau paralympique: le prix des transports en commun. Les billets de métro resteront au tarif olympique: 6 euros le billet pour le RER, 4 euros pour le métro et les bus, et 5 euros si vous montez à bord.

Cérémonie d’ouverture

Et la cérémonie d’ouverture des jeux paralympiques? Elle se déroulera, elle, sous une belle soirée ensoleillée, avec une température de près de 28 degrés. 150 danseurs ouvriront le bal sur la place de la Concorde, où tout débutera. L’hymne des Jeux «Parade» du compositeur Victor Le Masne, retentira. Puis les cent quatre-vingt-quatre délégations des Jeux paralympiques descendront les Champs Élysées depuis l’Arc de Triomphe qui arbore depuis plusieurs semaines le symbole des Jeux paralympiques, les Agitos. 15 000 places gratuites ont été mises à la disposition du public par la mairie de Paris. Il est, paraît-il, encore possible de monter dans le TGV pour se rendre à «Paname»

Les grincheux et les pessimistes ont été démentis par le succès des JO, que Paris estime avoir porté au firmament, en organisant «les plus beaux jeux de l’histoire». Vrai ou faux? Les Jeux paralympiques permettront de conclure, ou non, cet été sportif sur une note de bonheur, dans une France toujours politiquement… paralysée.