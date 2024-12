La Patrouille suisse a soufflé en août ses 60 bougies (archives). Photo: MICHAEL BUHOLZER

Toute la commission exprime de la sympathie pour la Patrouille Suisse. Cependant, les coûts supplémentaires liés au maintien de l'avion de combat F-5 Tiger, utilisé par la Patrouille Suisse, ne se justifient pas au vu de l'état des finances fédérales et de la situation sécuritaire mondiale, a indiqué Andrea Gmür-Schönenberger (C) pour la commission. Elle précise que sans investissement, les F-5 ne pourraient être utilisés que jusqu'en 2027.

Les moyens alloués à l'armée doivent servir à renforcer la capacité de défense de la Suisse, à laquelle les F-5 ne contribuent plus, a-t-elle ajouté. Ces avions sont obsolètes, et il faudra financer les F-35, a complété Pascal Broulis (PLR), appelant à faire preuve de cohérence. Toutefois, il a reconnu que la Patrouille Suisse est un symbole et qu'il faudra trouver une alternative.

Pas un luxe

Werner Salzmann a regretté que la Patrouille Suisse soit sacrifiée sur l'autel des économies. Il souligne qu'elle est importante pour l'image et la capacité de défense de la Suisse. Il rappelle également que les États-Unis utilisent des F-5 comme cibles à des fins d'entraînement, précisant qu'un nombre minimal de ces avions n'est pas un luxe.

Il réfute également les coûts d'entretien avancés par le Conseil fédéral — près d’un demi-milliard pour les dix prochaines années. Ces coûts concernent l'ensemble de la flotte de F-5, pas uniquement les appareils de la Patrouille Suisse, a fait valoir le Bernois. "La Patrouille Suisse fait partie du patrimoine de notre pays. C'est une ambassadrice, non seulement en Suisse mais aussi à l'étranger", a ajouté Charles Juillard (C). Il reconnaît que les F-5 sont obsolètes en tant qu’avions de combat, mais il souligne qu'ils restent performants comme avions de démonstration. Selon lui, aucune alternative n’est actuellement sur la table.

Autres avions?

Le Conseil fédéral s’oppose également à la poursuite de l'exploitation de ces jets, qu'il considère comme "obsolètes à tous points de vue". Cela engendrerait non seulement des coûts élevés, mais compromettrait également l'introduction des F-35A, a précisé la ministre de la Défense, Viola Amherd.

Le Département fédéral de la défense prévoit de mettre un terme à l'exploitation des F-5 Tiger fin 2027. Il examine la possibilité de poursuivre les démonstrations de la Patrouille Suisse avec un autre type d'avion. Aucun concept détaillé n'a encore été présenté, car le Parlement doit encore se prononcer sur ce texte, a précisé Mme Amherd. Elle a assuré que les travaux sur ce sujet seraient immédiatement approfondis si les sénateurs suivent la position du Conseil fédéral.