ATS Agence télégraphique suisse

Le haut-commissaire de l’ONU aux droits de l’homme Volker Türk estime que des cas similaires à celui de Jeffrey Epstein existent probablement ailleurs dans le monde. Depuis Genève, il a appelé les États à diligenter des enquêtes approfondies et à garantir la protection des victimes.

«Quelqu'un pense-t-il qu'il n'y a pas de nombreux hommes» comme le délinquant sexuel américain?, a demandé l'Autrichien devant le Conseil des droits de l'homme. «De tels abus horribles sont rendus possibles par des systèmes sociaux qui réduisent au silence les femmes et les filles» et protègent les hommes de responsabilités, a-t-il ajouté.

Le haut commissaire se dit aussi «horrifié» par les indications de peines capitales contre huit manifestants en Iran. Parmi les personnes condamnées figurent deux enfants. Et 30 autres Iraniens pourraient être exposés à la même sentence. Le haut commissaire demande des investigations indépendantes et des procès équitables et il réitère son souhait d'un moratoire sur la peine capitale.