Vous recevrez bientôt moins d'intérêts pour votre épargne

1/5 Le groupe Raiffeisen recommande à ses banques de baisser les taux d'épargne à partir du mois d'août.

Milena Kälin

En juin, la Banque nationale suisse (BNS) a, pour la deuxième fois cette année, abaissé son taux directeur. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les épargnants, car certaines banques ont depuis baissé les taux d'intérêt de leurs comptes épargne. Après la première baisse des taux en mars, la plupart des établissements bancaires avaient temporisé avant de prendre des mesures.

De nombreuses banques ont réagi, en juillet, à la baisse des taux d'intérêt de la BNS. Parmi elles, les banques Avera, Cler et Valiant. Cette dernière a baissé ses taux d'intérêt le plus fortement: à 0,6% contre 0,8% auparavant pour les avoirs jusqu'à 50'000 francs. Chez Avera, le taux d'intérêt s'élève à 0,6% pour une fortune jusqu'à 100'000 francs. La Banque Cler verse, quant à elle, un taux de base de 0,65% ainsi qu'un bonus d'intérêt de 1,0% sur les nouveaux dépôts.

Raiffeisen et la Banque Migros baissent leurs taux

En août, l'Hypothekarbank Lenzburg, la Banque Migros et Raiffeisen suivront. C'est le groupe Raiffeisen qui prend la mesure la plus drastique: il recommande à ses coopératives de baisser le taux d'intérêt des comptes épargne jusqu'à 100'000 francs à 0,7%. Actuellement, la recommandation est encore de 1,1%.

La Banque Migros baisse les intérêts pour les épargnants à 0,65%, contre 0,75% auparavant. L'Hypothekarbank Lenzburg propose quant à elle 0,45% contre 0,65% auparavant. Toutes, sans exception, citent la décision de la BNS sur les taux directeurs comme raison de la baisse des taux.

La manière dont certaines banques ont procédé à la baisse des taux peut sembler agressive: «De nombreux établissements ont retardé les hausses de taux et ne les ont répercutées que partiellement», explique Benjamin Manz, du service de comparaison Moneyland. La plupart des banques lésinent sur les épargnants et accordent désormais moins de 1% d'intérêt.

Les banques cantonales suivent

Dans les banques cantonales, la situation a aussi évolué. À la banque cantonale du Valais (BCVS), les taux d’intérêts de l’épargne ont diminué de 0,35% depuis le 1ᵉʳ juillet. Depuis juillet également, la Bâloise (BKB), la Glaronnaise (GLKB), la Nidwaldienne (NKB), la St-Galloise (SGKB) ainsi que la Banque cantonale de Thurgovie (TKB) ont des taux plus bas. Suivront en août la Lucerne (LUKB) et la Zougoise (Zuger KB), qui baissent leurs taux pour la deuxième fois cette année.

Outre le taux d'intérêt, il est aussi important de savoir à combien s'élèvent les frais de gestion de compte auprès des banques. Certains établissements, dont la Banque cantonale de Zurich (ZKB), les ont totalement supprimés.

Ces banques n'ont pas baissé leurs taux

Mais pourquoi ce va-et-vient persiste-t-il? «Les taux d'intérêt sont toujours une question de marketing: les banques qui souhaitent attirer de nouveaux clients dans ce domaine ont généralement des taux d'intérêt plutôt élevés», explique Benjamin Manz. Dans le même temps, le spécialiste de Moneyland souligne que «de nombreuses banques suisses pourraient se permettre un taux d'intérêt plus élevé pour les épargnants».

En effet, certaines banques n'ont pas rebaissé leurs taux: par exemple, la ZKB maintient ses taux au même niveau depuis décembre. Les épargnants obtiennent un taux d'intérêt de 0,85% jusqu'à 50'000 francs. La clientèle de Postfinance peut en espérer presque autant. La banque jaune applique les mêmes taux depuis un an. Quant à UBS et Credit Suisse, l'établissement bancaire le plus grand de Suisse laisse également ses taux d'épargne inchangés.

Les néobanques en ordre dispersé

Chez les néobanques, le tableau est mitigé. Neon a déjà baissé ses taux deux fois cette année. Actuellement, les épargnants obtiennent encore 0,5% d'intérêt jusqu'à 25'000 francs. Chez Yuh, le taux d'intérêt est de 1% sur tout. Aucune baisse n'est prévue non plus.

Benjamin Manz s'attend à ce que le niveau des intérêts pour les épargnants soit certes plus bas à la fin de l'année, mais pas beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mais cela dépend aussi de la clientèle, selon Benjamin Manz: «Si les clients ne comparent pas et ne changent pas souvent, l'influence sur les taux d'épargne est directe, car les banques peuvent alors maintenir les taux plus bas.»