De vraies images montrant Jeffrey Epstein et Donald Trump côte à côte existent (archives). Photo: Thomas Krych

ATS Agence télégraphique suisse

De fausses photographies et vidéos montrant le président américain Donald Trump au côté du délinquant sexuel Jeffrey Epstein générées par l'intelligence artificielle ont accumulé des millions de vues sur les réseaux sociaux, selon un organisme spécialisé vendredi.

Le milliardaire républicain et le riche financier, mort en 2019 avant son procès pour crime sexuel, se sont effectivement côtoyés pendant des années et de vraies images des deux hommes côte à côte existent. Mais alors que Donald Trump est embourbé dans l'affaire Epstein depuis plus de deux semaines, au moins sept images et une vidéo générées par l'IA les montrant ensemble ont rassemblé pas moins de 7,2 millions de vues sur différentes plateformes, selon l'organisme de surveillance de la désinformation NewsGuard.

Des logiciels remarquent la supercherie

L'une des vidéos présente les deux hommes qui dansent près de jeunes femmes. Sur deux photographies générées par l'IA, Donald Trump et Jeffrey Epstein sont sur un canapé, entourés de filles mineures, ce qu'aucune image authentifiée ne montre, selon la plateforme. NewsGuard a déterminé à l'aide de logiciels de détection qu'il s'agissait d'images générées par l'IA.

Depuis que l'affaire a ressurgi au début juillet, Donald Trump tente de marquer ses distances avec l'ancien financier new-yorkais, dont il était proche il y a plus d'une vingtaine d'années.