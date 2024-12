Victime d'un malaise et de convulsions, le joueur florentin Edoardo Bove s'est effondré après 16 minutes de jeu ce dimanche. Évacué d'urgence, le match a été reporté.

Les joueurs appellent les secours après le malaise du milieu de le Fiorentina Edoardo Bove lors du match face à l'Inter Milan, le 1er décembre 2024 à Florence Photo: TIZIANA FABI

AFP Agence France-Presse

Le match de la 14e journée de Serie A Fiorentina-Inter Milan a été arrêté dimanche et sera rejoué après un malaise du joueur florentin Edoardo Bove, a annoncé la Ligue italienne de football. Le milieu de terrain de 22 ans s'est écroulé après 16 minutes de jeu alors que les deux équipes étaient à 0-0.

Victime de convulsions

Le joueur, prêté par la Roma à la Fiorentina, a semblé pris de convulsions, selon les images de la télévision, sous les yeux horrifiés des autres joueurs présents sur la pelouse. L'arbitre a interrompu la rencontre et les deux équipes ont regagné les vestiaires. La Ligue italienne a ensuite annoncé dans un communiqué que le match était définitivement arrêté et qu'il serait reprogrammé à «une date encore indéterminée». La Fiorentina a commencé le match de dimanche à égalité avec l'Inter (28 points), à quatre points du leader Naples, qui s'est imposé 1-0 au Torino un peu plus tôt dans la journée.

De douloureux souvenirs

Selon Sky Sport, Edoardo Bove a repris connaissance à l'hôpital Careggi, proche du stade Artemio-Franchi de la Fiorentina. Ce malaise a ravivé à la Fiorentina le douloureux souvenir du décès de l'ancien capitaine Davide Astori en 2018, mort dans son sommeil à l'âge de 31 ans avant un match de championnat face à l'Udinese.

La saison dernière, l'international ivoirien de l'AS Rome Evan Ndicka, 25 ans, avait été victime d'un malaise lors du match contre Udinese, le 14 avril 2024. Il s'était effondré à la 70e minute en se plaignant d'une vive douleur au niveau de la poitrine.La Roma, qui a finalement remporté le match 2-1 rejoué quelques jours plus tard, avait expliqué que son joueur avait été victime d'un affaissement du poumon, sans qu'aucun problème cardiaque n'ait été détecté.