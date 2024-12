Michael Spacek quitte Genève-Servette avec effet immédiat!

L'attaquant tchèque voulait s'en aller depuis un certain temps. Michael Spacek a désormais obtenu sa libération et va patiner pour le Sparta Prague. Genève-Servette lui cherche un remplaçant.

Michael Spacek a joué son dernier match avec Genève-Servette vendredi soir.

C'est le site tchèque «isport.cz» qui a lancé la rumeur samedi soir. Selon leurs informations, Michael Spacek devait revenir au pays pour la fin de saison malgré un contrat encore valable jusqu'au terme de la saison 2025/2026 avec Genève-Servette. L'ailier, qui était arrivé durant l'été aux Vernets, ne s'est jamais acclimaté à sa nouvelle vie après avoir transité par Ambri-Piotta.

Lundi dernier, en marge du match Genève - Ambri, il a même avoué à certains de ses anciens coéquipiers léventins que son départ était imminent. Selon nos informations, les derniers détails ont été réglés et Michael Spacek va bel et bien rejoindre les rangs du Sparta Prague. Il était d'ailleurs déjà en République tchèque samedi au lieu de jouer avec le GSHC contre Ajoie. Légèrement blessé la veille à Rapperswil, Michael Spacek n'aurait de toute façon pas été en mesure de tenir sa place.

Sur le papier, ce départ est un coup dur pour Genève-Servette, tant Michael Spacek avait le potentiel pour être un renfort de poids aux Vernets. Problème? Il n'a jamais évolué à son vrai niveau sous le maillot des Aigles. Il a dû attendre lundi dernier et une victoire 6-5 ap contre Ambri pour marquer son tout premier but en National League avec Genève-Servette. Visiblement frustré et pas franchement satisfait de sa situation au bout du Léman, il paraissait traîner son spleen sur la glace. Son départ paraît ainsi presque logique.

Genève-Servette peut toujours compter sur six étrangers puisque le directeur sportif, Marc Gautschi, avait obtenu le prêt du Finlandais Oula Palve (Ajoie) jusqu'à dimanche prochain. Cela lui permettra de l'aligner encore mardi lors du quart de finale aller de Champions Hockey League face aux Allemands de Bremerhaven.

Selon nos informations, le GSHC sonde activement le marché pour trouver un remplaçant à Michael Spacek. Le retour de blessure de Theodor Lennström devrait également aider les Grenat à aligner six joueurs importés malgré le départ d'Oula Palve.

Plusieurs agents sondés le confirment: le marché s'est légèrement détendu et plusieurs options intéressantes existent. Reste à savoir à quel prix. En acceptant de se séparer de Michael Spacek, Genève-Servette a obtenu une compensation financière de la part du Sparta Prague. À quelle hauteur? «isport.cz» parle d'une indemnité de plusieurs millions de couronnes tchèques. À titre d'information, un million valant quelque 30'000 francs suisse. Cela pourrait aider à trouver la perle rare à la place de Michael Spacek. Mais les Aigles n'ont pas gagné à l'EuroMillions non plus.