Stop Homophobie porte plainte contre Elon Musk

Après des propos homophobes visant des magistrats français sur X, Elon Musk est visé par une plainte déposée samedi à Paris par l'association Stop Homophobie.

AFP Agence France-Presse

Stop Homophobie a déposé plainte samedi à Paris contre Elon Musk, qui a injurié sur X les magistrats français enquêtant sur lui, avec des propos à caractère homophobe notamment, a-t-on appris auprès de l'avocat de l'association.

«Ils sont plus faux qu'un euro en chocolat et plus pédés qu'un flamant rose en tutu fluo!», a écrit, en français, Elon Musk sur X. Le multimilliardaire américain répondait à un message évoquant une nouvelle étape dans l'enquête judiciaire en France, puisqu'un juge d'instruction parisien est désormais saisi des possibles dérives de X.

Etienne Deshoulières, avocat de l'association Stop Homophobie, a déposé plainte «pour injures publiques envers un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre». «L'injure homophobe est caractérisée dès lors que la charge injurieuse des propos rejaillit sur le groupe protégé par la loi», a développé auprès de l'AFP Me Deshoulières.

Dans le sillage des investigations ouvertes en janvier 2025, un juge d'instruction est dorénavant chargé en France d'enquêter sur une éventuelle complicité de diffusion d'images pédopornographiques sur le réseau social X, a indiqué jeudi le parquet de Paris.

«Des attardés mentaux»

Dans le précédent épisode, Elon Musk n'avait pas répondu fin avril à une convocation de la justice française pour une audition libre. Cette figure de la tech, tout comme l'ancienne directrice générale de X, Linda Yaccarino, sont visés en leur qualité de gérant de fait et de droit de la plateforme X au moment des faits.

«Ce sont des attardés mentaux», avait déjà lancé Elon Musk, dans la langue de Molière, sur son réseau social, au sujet des magistrats français, après une perquisition mi-février dans les locaux parisiens de X. Le réseau social avait dénoncé lors de la perquisition un «acte judiciaire abusif» reposant «sur des motivations politiques» et réfuté toute infraction. Il avait assuré qu'il ne se laisserait «pas intimider».







