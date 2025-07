Booking est obligé de se conformer à la loi d'ici fin 2025, au risque de recevoir une amende. Photo: KEYSTONE

AFP Agence France-Presse

La plateforme de réservation en ligne Booking a été épinglée en France pour «pratiques restrictives de concurrence» envers les hôteliers français par la répression des fraudes, qui lui ordonne sa mise en conformité d'ici fin 2025, a annoncé cette dernière jeudi dans un communiqué.

Booking a jusqu'au 31 décembre au plus tard pour mettre en conformité les «clauses et pratiques non conformes» dans ses contrats avec les hôteliers, sous peine d'une «astreinte financière journalière dont le montant total pourra atteindre 69,35 millions d'euros», précise dans son communiqué la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Davantage de transparence

Cette décision s'appuie sur une législation européenne, le règlement P2B, qui oblige les plateformes à davantage de transparence envers les entreprises, ainsi que sur le code du commerce français. Selon la DGCCRF – une direction du ministère français de l'Economie –, les conditions générales de prestations (CGP) de Booking «comportent des clauses manifestement déséquilibrées au détriment des hôteliers français».

La DGCCRF stipule que, selon le code du commerce, «il est interdit de tenter de soumettre ou de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties». Or, «le fait d'entraver la liberté commerciale et tarifaire des hôteliers contrevient notamment à cet article», note-t-elle.

Des obligations manquées

Le règlement P2B oblige notamment les plateformes à «garantir l'accessibilité des conditions générales, lesquelles doivent être rédigées de manière claire et compréhensible», et à «notifier aux entreprises utilisatrices, sur un support durable, tout changement envisagé de leurs conditions générales».

«La plateforme se doit d'indiquer et de décrire, dans ses conditions générales, les principaux paramètres déterminant le classement des biens et services proposés en justifiant l'importance relative de ces paramètres par rapport aux autres», indique encore la DGCCRF.

Et «en cas de suspension ou de résiliation du compte d'une entreprise utilisatrice, la plateforme doit systématiquement lui transmettre un exposé des motifs», ajoute-telle.

Booking ne veut pas d'ennuis

La plateforme Booking, dont la maison mère est basée aux Pays-Bas, a indiqué à l'AFP que «bien que Booking.com soit en désaccord avec les conclusions de l'enquête», l'entreprise s'emploie «activement à dissiper toutes les préoccupations».

Elle assure avoir «collaboré étroitement avec la DGCCRF afin de répondre à ses préoccupations et d'élaborer des solutions qui continuent de stimuler la demande pour (ses) partenaires d'hébergement en France, tout en satisfaisant les besoins des consommateurs».