La France s'apprête à vivre un nouveau rebondissement dans sa crise politique. Le gouvernement de François Bayrou devrait tomber ce lundi lors d'un vote de confiance au Parlement. Suivez les discours et le scrutin en direct.

Après moins de neuf mois à Matignon, François Bayrou doit monter à 15h à la tribune de l'Assemblée pour engager la responsabilité de son gouvernement sur son projet de budget Photo: AFP

il y a 8 minutes il y a 8 minutes François Bayrou prend la parole devant l'Assemblée nationale Le Premier ministre français s'exprime devant le Parlement français, avant les présidents de chaque groupe.

La France attend lundi la chute annoncée du gouvernement de François Bayrou lors d'un vote de confiance au Parlement, nouvel épisode d'une crise politique longue de plus d'un an qui fragilise Emmanuel Macron. Tous les regards sont tournés vers le président français, à la recherche de son troisième Premier ministre depuis la dissolution de 2024 qui n'a dégagé aucune majorité à l'Assemblée nationale et plongé le pays dans l'incertitude politique et budgétaire.

Après moins de neuf mois à Matignon, François Bayrou doit monter à 15h (13h GMT) à la tribune de l'Assemblée pour engager la responsabilité de son gouvernement sur son projet de budget, prévoyant 44 milliards d'euros d'économies pour 2026. La réponse des 577 députés est attendue à partir de 19H00. Mais il n'y a aucun suspense: la coalition parlementaire soutenant Emmanuel Macron n'a pas la majorité et les partis d'opposition, de l'extrême droite à l'extrême gauche, ont prévenu qu'ils voteraient non.

La France, qui ploie chaque jour un peu plus sous le poids de sa dette publique (114% du PIB), redoute de s'enfoncer encore plus dans la crise politique. Le parti d'extrême droite Rassemblement national (RN) pousse pour la tenue de nouvelles législatives. Selon un sondage paru dimanche, le RN et ses alliés arriveraient largement en tête du premier tour avec 33% des suffrages, devant la gauche et le camp présidentiel.