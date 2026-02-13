Nouvelle éruption spectaculaire à La Réunion

Le Piton de la Fournaise est entré en éruption vendredi matin à La Réunion. La lave a jailli peu après une intense crise sismique, selon l’observatoire.

AFP Agence France-Presse

Le Piton de la Fournaise, le volcan de La Réunion, île française située dans l'océan Indien, est entré en éruption pour la seconde fois de l'année vendredi à 09H25 (05H25 GMT), a indiqué l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF). L'éruption s'est déclenchée très rapidement. Selon l'OVPF, la lave a jailli sur le flanc sud du volcan à 10H00 locales, à peine 35 minutes après le début d'une importante «crise sismique, synonyme d'arrivée du magma à proximité de la surface».

La dernière éruption a eu lieu il y a moins d'un mois. Après deux ans de silence, le volcan s'était réveillé le 18 janvier et l'évènement volcanique avait alors duré à peine 48 heures. L'éruption de vendredi est localisée dans une zone totalement inhabitée, sans menace particulière pour la sécurité des personnes, des biens ou de l'environnement.

Des milliers de spectateurs

Situé dans le sud-est de La Réunion, le Piton de la Fournaise est l'un des volcans les plus actifs au monde. Il est entré en éruption à une vingtaine de reprises au cours des dix dernières années. Ces éruptions sont qualifiées d'effusives ou de type hawaïen: la lave s'écoule en majeure partie sur la surface du volcan, à la différence des éruptions explosives qui crachent des nuages de cendres haut dans le ciel.

Le spectacle de la lave dévalant les flancs du massif volcanique attire toujours des milliers de spectateurs, Réunionnais ou touristes. En janvier, des milliers de personnes s'étaient rendues sur les points de vue autorisés par la préfecture pour observer le spectacle, provoquant d'importants embouteillages.

Le temps de trajet entre Saint-Denis, le chef-lieu du département français de l'océan Indien, et l'entrée de l'enclos d'où il était possible de voir l'éruption avait été multiplié par trois, passant de deux heures à six heures, et obligeant certains automobilistes à dormir sur place dans leur véhicule.