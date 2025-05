Le streamer français Dany Caligula est accusé de violences sexuelles et psychologiques par plusieurs femmes. Une enquête de Mediapart révèle des témoignages, évoquant viol et harcèlement – que l'influenceur nie en grande partie.

Viol et harcèlement

Le streamer français Dany Caligula est accusé de violences sexuelles et psychologiques, notamment d'une ex-compagne. (image d'illustration) Photo: keystone-sda.ch

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Les affaires de violences sexistes s’enchaînent en France. Après la plainte déposée contre l’humoriste Jérôme Niel pour violences conjugales ou les témoignages des ex-compagnes du chef Jean Imbert, c’est au tour du streamer montant de la gauche français Dany Caligula.

Il est accusé par plusieurs femmes de violences sexuelles et psychologiques, selon une enquête de Mediapart publiée le 7 mai. Le média français s’est entretenu avec une vingtaine de personnes ayant bossé avec l’influenceur, ou partagé sa vie intime. De ces témoignages ressortent des faits de violences psychologiques et verbales, voire de harcèlement. Mais également de rapport d’emprise, et de viol. Dany Caligula nie, en grande partie, les accusations à son encontre.

Critique de la «gauche morale»

Après une troublante pause sur les plateformes, ces actes se révèlent n’être que la pointe d’une affaire sombre et complexe, les comportements problématiques durant depuis une décennie. Outre des faits de violences verbales et psychologiques une fois les caméras éteintes, une femme dénonce un rapport d’emprise, alors qu’une ancienne compagne, Marion*, l’accuse de viol. C'est en 2011, que les deux jeunes de 18 ans entament une relation, qui se terminent après 4 mois.

Une longue série de messages s'ensuivent: «Il m’appelle bourré pour me traiter de pute, puis le lendemain pour s’excuser. Il m’écrit tout le temps, souvent très tard la nuit. Il me dit qu’il a envie de se tuer.» Des propos que le streamer, après un long entretien avec Mediapart, confirme, expliquant traverser à cette période une grave dépression. Toutefois, il estime que l'accusation de viol est une «transformation» d'un événement «flou», niant toute contrainte physique ou psychologique. Ce que Marion, aujourd'hui âgée de 32 ans, réfute: «Il sait que je l'ai vécu comme un viol», raconte-t-elle au média français.

Le streamer de 32 ans, qui cumule près de 100’000 abonnements sur Twitch, 111’000 sur YouTube et plus de 60’000 sur Instagram, s’est fait connaître comme un «néo-éditorialiste critiquant la «gauche morale». Il avait notamment invité Jean-Luc Mélenchon, Rima Hassan ou encore François Ruffin pour des interviews sur la chaîne Twitch «Dany et Raz», qu’il partage avec un associé, rappelle Mediapart. Pour l’heure, aucune plainte n’a été déposée.

*Nom d'emprunt