Sophie Garel, animatrice emblématique des années 70 et 80, est décédée à 84 ans. Figure de RTL et ancienne représentante du Luxembourg à l'Eurovision en 1968, elle laisse un héritage radiophonique unique.

AFP Agence France-Presse

L'animatrice de radio et de télévision Sophie Garel est morte à l'âge de 84 ans, a annoncé jeudi la radio RTL. Elle a officié sur cette chaîne pendant plusieurs décennies.

Animatrice emblématique des années 70 et 80, Sophie Garel, de son vrai nom Lucienne Garcia, a présenté de nombreuses émissions avec l'animateur Fabrice sur cette station, comme «Les jeux de Fabrice et Sophie» et «Atoukado». Elle a également été chroniqueuse dans plusieurs émissions animées par Laurent Ruquier comme «On a tout essayé» sur France 2, «On va s'gêner» sur Europe 1, puis de retour sur RTL dans «Les Grosses têtes» lorsque l'animateur a repris l'émission.

Participation à l'Eurovision

Avec Fabrice, «c'est vous deux qui m'avez donné envie de faire de la radio», a réagi Laurent Ruquier, dans un message posté sur Instagram. «Ton esprit de répartie, ton plaisir d'être au micro tout en ayant l'air de faire ça par-dessus la jambe, ton rire, ton goût des jeux de mots, pour tout ça, merci», a-t-il ajouté.

En 1968, Sophie Garel avait représenté le Luxembourg au concours de l'Eurovision à Londres, en interprétant la chanson «Nous vivrons d'amour» avec Chris Baldo. Sophie Garel a également été la compagne de l'acteur et réalisateur Jean Yanne.