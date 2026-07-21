Une mère de 30 ans a sauté dans le Rhin avec son bébé de 16 mois depuis une passerelle entre Strasbourg et Kehl, vendredi. L'enfant est miraculeusement indemne. La femme est mise en examen pour tentative d'assassinat.

AFP Agence France-Presse

Une femme a été mise en examen pour tentative d'assassinat après avoir sauté depuis une passerelle enjambant le Rhin avec son bébé de 16 mois, a indiqué mardi son avocat. Il a confirmé une information du quotidien régional français Dernières nouvelles d'Alsace. L'enfant est sorti indemne de la chute.

Cette femme née en 1993, mère d'un seul enfant, a été mise en examen lundi et placée sous contrôle judiciaire avec obligation de soins psychologiques. Elle a l'interdiction de contacter son enfant et son conjoint. C'est une «décision satisfaisante» a déclaré Nicolas Clausmann, avocat de la mère de famille, se félicitant que sa cliente évite la détention provisoire demandée par le parquet.

La trentenaire a sauté dans le Rhin vendredi depuis une passerelle reliant Strasbourg à la ville allemande de Kehl. Elle a été secourue par deux passants qui l'ont aidée à rejoindre la berge. Elle a été «blessée notamment aux vertèbres» lors de sa chute et a dû recevoir de la morphine, a précisé son avocat. Son bébé «va bien», «c'est un vrai miraculé», a ajouté l'avocat, qui n'a pas souhaité s'exprimer sur le fond de l'affaire.