DE
FR

Un ministre français accuse la Russie sans la nommer
Boitier espion sur un ferry: Nunez évoque la piste de l'ingérence étrangère

Après la découverte d’un système permettant de prendre le contrôle à distance d’un ferry, le ministre français de l’Intérieur évoque clairement une ingérence étrangère. Sans le nommer, Laurent Nuñez pointe un pays régulièrement impliqué.
Publié: il y a 39 minutes
«C'est une affaire très grave», a déclaré Laurent Nunez.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Les enquêteurs suivent la piste de l'ingérence étrangère, a assuré le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, mercredi, au lendemain de la découverte, sur un ferry dans l'Hérault, d'un système informatique, susceptible de permettre d'en prendre le contrôle à distance sur fond d'espionnage.

«C'est une affaire très grave (...) des individus ont essayé de s'introduire dans un système de traitement de données d'un navire», a affirmé Laurent Nunez sur France Info. «Les enquêteurs vont manifestement sur la piste de l'ingérence. Voilà, une ingérence étrangère. En ce moment, les ingérences étrangères elles proviennent très souvent du même pays...», a-t-il ajouté, sans vouloir en révéler plus.

A lire aussi
Le ministère français de l'Intérieur piraté, des «millions de données» concernées
«Pendant plusieurs jours»
Un ministère français piraté, des «millions de données» concernées
Garantie de sécurité européenne à l'Ukraine: ça peut déraper
Sommet à Bruxelles jeudi
Garantie de sécurité européenne à l'Ukraine: ça peut déraper

Un Letton a été mis en examen et incarcéré après la découverte d'un système informatique sur un ferry accosté à Sète (Hérault), susceptible de permettre d'en prendre le contrôle à distance. Selon un renseignement transmis par les autorités italiennes, le système informatique du navire aurait pu être infecté par un dispositif malveillant de type «RAT» (remote access tool).

Deux membres de l'équipage, un Letton et un Bulgare, identifiés par les autorités italiennes, ont été interpellés et placés en garde à vue la semaine dernière. L'enquête a été confiée à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), notamment spécialisée dans le contre-espionnage. Le navire, baptisé Fantastic, appartient à la compagnie italienne GNV et peut embarquer un peu plus de 2.000 passagers pour des croisières en Méditerranée.

Articles les plus lus
    Articles les plus lus