Après la découverte d’un système permettant de prendre le contrôle à distance d’un ferry, le ministre français de l’Intérieur évoque clairement une ingérence étrangère. Sans le nommer, Laurent Nuñez pointe un pays régulièrement impliqué.

AFP Agence France-Presse

Les enquêteurs suivent la piste de l'ingérence étrangère, a assuré le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, mercredi, au lendemain de la découverte, sur un ferry dans l'Hérault, d'un système informatique, susceptible de permettre d'en prendre le contrôle à distance sur fond d'espionnage.

«C'est une affaire très grave (...) des individus ont essayé de s'introduire dans un système de traitement de données d'un navire», a affirmé Laurent Nunez sur France Info. «Les enquêteurs vont manifestement sur la piste de l'ingérence. Voilà, une ingérence étrangère. En ce moment, les ingérences étrangères elles proviennent très souvent du même pays...», a-t-il ajouté, sans vouloir en révéler plus.

Un Letton a été mis en examen et incarcéré après la découverte d'un système informatique sur un ferry accosté à Sète (Hérault), susceptible de permettre d'en prendre le contrôle à distance. Selon un renseignement transmis par les autorités italiennes, le système informatique du navire aurait pu être infecté par un dispositif malveillant de type «RAT» (remote access tool).

Deux membres de l'équipage, un Letton et un Bulgare, identifiés par les autorités italiennes, ont été interpellés et placés en garde à vue la semaine dernière. L'enquête a été confiée à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), notamment spécialisée dans le contre-espionnage. Le navire, baptisé Fantastic, appartient à la compagnie italienne GNV et peut embarquer un peu plus de 2.000 passagers pour des croisières en Méditerranée.