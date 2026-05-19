Un juge d'instruction enquête sur Edouard Philippe pour des soupçons de détournement de fonds publics au Havre. Les accusations, portées dès 2023 par une lanceuse d'alerte, sont fermement contestées par l'ancien Premier ministre.

Edouard Philippe dans le viseur de la justice pour détournement de fonds

Edouard Philippe dans le viseur de la justice pour détournement de fonds

AFP Agence France-Presse

Un juge d'instruction va enquêter sur Edouard Philippe pour des faits présumés de détournement de fonds publics, favoritisme, prise illégale d'intérêt et concussion (malversation d'un fonctionnaire) au Havre, ville dont il est maire, a indiqué mardi le Parquet national financier (PNF), sollicité par l'AFP.

Une lanceuse d'alerte avait dénoncé ces faits présumés en septembre 2023 auprès du PNF, qui avait ouvert une enquête et mené des perquisitions en avril 2024. Puis elle avait déposé une plainte en juin 2025 avec constitution de partie civile. Les faits sont contestés depuis le début par l'ancien Premier ministre et actuel maire Horizons du Havre.

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