Un ex-professeur de yoga de 74 ans à Troyes a été mis en examen en novembre 2025 pour viols, agressions sexuelles et abus de faiblesse sur au moins cinq femmes, dont une mineure.

Un professeur de yoga mis en examen pour viols et agressions sexuelles

Un professeur de yoga mis en examen pour viols et agressions sexuelles

AFP Agence France-Presse

Un ancien professeur de yoga qui exerçait à Troyes a été mis en examen pour viols, agressions sexuelles et abus de faiblesse sur plusieurs femmes dont une mineure, des faits vieux pour certains de près de 30 ans, a annoncé le parquet à l'AFP lundi.

Cet homme, qui n'exerce plus et est aujourd'hui âgé de 74 ans, a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire en novembre 2025, a précisé Isabelle Verissimo, procureure de la République de Troyes, confirmant des informations du quotidien local «L'Est Eclair».

Il est notamment poursuivi pour des faits de viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité, pour agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans ainsi que pour abus de faiblesse, selon la procureure.

Au moins cinq femmes, dont l'une mineure au moment des faits, auraient été victimes de ses agissements, d'après cette même source. Les faits les plus anciens visés par l'enquête datent de 1998.

«Dossier très volumineux»

D'après des informations de «L'Est Eclair», plusieurs femmes qui ont été ses élèves ou ont fréquenté le centre dans lequel il donnait des cours de yoga auraient dénoncé des agressions sexuelles réalisées sous couvert d'une thérapie liée au yoga.

L'homme aurait également été qualifié de «charismatique», voire de «gourou» par des proches.

Au vu des chefs de mise en examen retenus, il n'est «pas exclu» que cet homme ait pu exercer une forme d'emprise sectaire sur les victimes présumées, d'après Mme Verissimo. L'ancien professeur de yoga a interdiction d'entrer en contact avec ses victimes présumées, a-t-elle ajouté.

D'après la procureure, il s'agit d'un «dossier très volumineux», qui regroupe plusieurs procédures résultant de plaintes déposées «à plusieurs endroits en France». Interrogé par l'AFP, Me Manuel Colomès, avocat de l'ancien professeur de yoga, n'a pas souhaité faire de commentaire.